El partit que va enfrontar al cinquè i al tercer classificats del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina, el FC Pirinaica i el FC Pirineus Starc Hotel de la Seu d’Urgell es va caracteritzar per la inclinació pel joc combinatiu que van palesar ambdues formacions. La qualitat de les davanteres visitants va determinar el guanyador. Les urgellenques es van imposar a les manresanes (0 a 5).

Des dels primers minuts de la confrontació, es va poder constatar que ambdós equips volien jugar la pilota amb criteri quan la tenien. La primera falta comesa per les jugadores de Denis Prado i Laura Tejado va propiciar el primer gol de l’oponent. La mig centre Noura Houdel la va executar, des de la frontal de l’àrea de penal, amb mestria i subtilesa i va superar de forma inapel·lable la portera Mireia Simón (min 6). Tot seguit, Llúcia Salgado va rematar per sobre el travesser una centrada des de la posició d’extrem dreta de Beatriz de Oleza (min 9). En els següents minuts, Mireia Simón es va exhibir amb tres arriscades sortides per conjurar els intencionats serveis envers Llúcia Salgado (min 12) i Beatriz de Oleza (min 13), a més de bloquejar el xut de Queralt Llompart (min 27).

Les amfitriones van contenir els embats ofensius del FC Pirineus fins al tram final del primer acte. Aleshores, tres gols en deu minuts van sentenciar. Una rematada a mitja alçada de la golejadora Beatriz de Oleza va incrementar l’avantatge visitant (min 37). Queralt Llompart va establir el 0 a 3 amb una gardela (min 40) i Beatriz de Oleza va marcar el seu onzè gol en cinc partits gràcies a una precisa centrada des de la posició d’extrem esquerra de Gemma Ribera (min 43).

La qualitat del joc no va davallar a la represa tot i la diferència que hi havia a l’electrònic i FC Pirinaica i FC Pirineus van reblar la seva aposta pel futbol combinatiu. Una incursió com a extrem per la banda esquerra de Queralt Llompart va habilitar Estela Victoria Corral per fer el cinquè de les urgellenques. Mireia Simón es va lluir en refusar una canonada de Queralt Llompart (min 85) i Anna Ribera no va encertar a materialitzar, a boca de canó, l’assistència de la incisiva lateral esquerrana (min 86). El FC Pirineus s’aferma a la tercera posició (12 punts), rere el líder, Jàbac i Terrassa i el segon classificat, la UD Can Trias (13). Les manresanes davallen fins al setè lloc.

Valuosos triomfs del CE Navàs i del FC Montmajor

Les victòries del FC Montmajor al terreny de joc del CD Badia del Vallès (0 a 2) i del CE Navàs contra la UE Calaf al Municipal de la Devesa (3 a 0) van ser els altres resultats remarcables assolits pels equips de les nostres comarques. Maria Montaña (min 10) i Martina Vilà (min 70) van concretar el triomf de les jugadores de Marc Canturri al Vallès Occidental. A Navàs, Júlia Corominas va donar avantatge a les amfitriones i Eva Espelt, amb dos gols (minuts 36 i 88) va segellar la victòria.

Per la seva banda, el CE Moià va cedir contra l’ENFAF Andorra B (1 a 4) i la UE la Balconada i el CF Capellades van encaixar una golejada. Les primeres, al terreny de joc de la UD Can Trias (7 a 0), i les segones al feu de l’Olímpic Can Fatjó (6 a 0). D’altra banda, al grup 6è, el CF Castellterçol va perdre un partit trepidant al camp del Gerunda FC (4 a 3).

Segona victòria del Club Gimnàstic de Manresa

Després d’encaixar sis derrotes consecutives, el Club Gimnàstic de Manresa va tornar a vèncer i, tot i que es manté a la zona de descens del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina, les escapulades (6 punts) se situen a només tres punts del CE Seagull B (9), el catorzè classificat i primer equip que mantindria la categoria. Queralt Pujol (min 59), Aina Gómez (min 72) i Isabel María Ramírez (min 89) van remuntar a la represa el gol inicial del filial del CE Sabadell (3 a 2).

En aquest mateix grup, el CF Solsona d’Alexandre Estany va corroborar la seva magnífica trajectòria (vuitè classificat amb 11 punts) i va signar una meritòria igualada al terreny de joc de l’AE Cornellà de Terri (2 a 2). Les solsonines van adquirir un notable avantatge (0 a 2) durant el primer període, gràcies als gols de Maria Torra (min 19) i Ivet Company (min 33), però les gironines van poder salvar un punt en el temps de recuperació del segon acte. Per la seva banda, el CE Berga va encaixar una golejada al feu del FC Vic Riuprimer B (6 a 2).

Pel que fa al grup 1r, el CE Òdena va golejar el cuer CFU Mirasol-Baco de Sant Cugat del Vallès (5 a 1). Un pòquer de la golejadora anoienca Mariona Marsal (autora de vuit gols en sis partits jugats) va sentenciar la segona victòria a la lliga del CE Òdena, tretzè classificat (8 punts). Rere seu es troba un CF Martorell, conjunt que va sumar el cinquè punt en empatar al Municipal Torrent de Llops contra El Morell CD (1 a 1). Ainhoa Alonso (min 47) va donar un mínim avantatge a les blanc-i-vermelles que Sara Armengol va neutralitzar ja en el temps de recuperació.

La fitxa tècnica

FC Pirinaica (Sistema de joc: 4-2-3-1). Mireia Simón; Laura Pujol (Núria Canal min 58), Elisabet Durán, Noura Boukrik, Donia Aouada (Carla Mateo min 46); Núria Canal (Cristina Puigmartí min 46), Núria Castaño; Marina Vilardell, Núria Gómez (Donia Aouada min 68), Júlia Cebrià (Glimer Acuña min 28)(Júlia Cebrià min 47); i Mariona Sebastià.

FC Pirineus Starc Hotel (Sistema de joc: 3-4-3). Luna Marcet; Caren Angelina Aramayo, Belén Rivera (Montse Bayó min 68), Paula Cornes (Anna Hernández min 58); Estela Victoria Corral, Nourel Houda, Gemma Ribera (Sandra Haldón min 74), Queralt Llompart; Beatriz de Oleza (Anna Ribera min 74), Llúcia Salgado (Abril López min 58) i Lucia Daniela Peral.

Àrbitre. Joel Santos Gómez (Delegació del Bages).

Gols. 0-1 Nourel Houda min 6, 0-2 Beatriz de Oleza min 37, 0-3 Queralt Llompart min 40, 0-4 Beatriz de Oleza min 43 i 0-5 Estela Victoria Corral min 70.