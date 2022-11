El Barça pararà el seu caminar en la lliga per la disputa del Mundial amb una injecció de moral enorme. Els tres punts d’ahir al Sadar, a més de distanciar el Madrid, que juga demà, a cinc, són especialment meritoris. L’equip va resistir un infaust arbitratge de Gil Manzano, que va donar un gol il·legal al seu rival i va expulsar la seva estrella, Lewandowski, a la mitja hora amb una segona justa targeta groga. L’equip no es va enfonsar com altres dies i va consolidar una remuntada que li ha de marcar el camí a seguir.

Xavi havia tingut la idea d’anar a jugar a Pamplona, en un camp calent i contra un rival intens, sense Gavi al centre del camp. No cal dir que la pressió de l’Osasuna es va menjar amb patates un Busquets que va perdre la pilota que va acabar en el primer gol, del qual ell mateix va forçar el córner. En el llançament, hi va tornar a posar de la seva part deixant sol David García, que va rematar de cap. L’altra meitat la va posar l’àrbitre Gil Manzano, i el seu company del VAR Iglesias Villanueva, que no van voler veure una clara falta de l’altre García, Unai, a Marcos Alonso en la disputa.

Perdent i autoexpulsant-se

Abans, el col·legiat, que té al palmarès d’haver expulsat Messi, Suárez i Neymar vestint de blaugrana, ja havia tret una targeteta a Lewandowski per agafar del braç un rival. Seria important, ja que després de queixar-se d’un cop de colze, que no es va veure per enlloc, de David García, el polonès s’hi va tornar, en una acció impròpia d’ell, i va veure una correcta segona groga.

Pel que fa al futbol, la tercera pèrdua en un quart d’hora de Busquets va propiciar un xut a la xarxa lateral del Chimy Ávila. Després, l’Osasuna es va atrinxerar i el Barça va tornar a bolcar el joc cap a la banda d’un Dembélé que és un tret a l’aire. Ja amb deu, van arribar les millors oportunitats i un gol correctament anul·lat a Ferran per fora de joc. Després del xiulet final, Piqué va saltar al camp a fer observacions al col·legiat, que es va apuntar un gran nom més a la llista expulsant-lo al vestidor.

Va semblar que al descans hi va haver conjura perquè el Barça va sortir molt connectat. Primer va avisar amb una falta lateral i després va empatar. Va ser en una centrada de Jordi Alba. Ferran va lluitar amb els dos García, la pilota va sortir rebotada enrere i Pedri la va situar entre tothom i el pal.

El gol va deixar tocat durant uns quants minuts l’Osasuna, però el seu entrenador, Jagoba Arrasate, li ho va aclarir fent entrar al camp un davanter centre com Kike García en el llocde Lucas Torró. Chimy Ávila, obert a l’esquerra, va tenir les millors ocasions, primer amb una centrada-xut i després amb un tret llunyà als quals va respondre magníficament Ter Stegen. Arrasate va fer dos canvis més per acabar el partit amb dos davanters centres i el Barça va fer entrar al camp Gavi per un lesionat Christensen i va canviar els extrems.

Quan semblava que el tram final seria d’atac local, del no-res va arribar una passada llarga de De Jong. Raphinha va trencar el fora de joc i va batre Aitor de vaselina. Fins al final, l’Osasuna va penjar pilotes i Moncayola va estar a punt d’empatar, en un xut que va rebotar en Nacho Vidal. També ho hauria pogut fer Ansu, en una acció de qualitat amb un xut desviat.