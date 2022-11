Segona victòria consecutiva del CFS Esparreguera. Els jugadors entrenats per Àlex Tudela es van imposar al Restaurant La Barca FS Monistrol (6 a 5) en el transcendent partit de rivalitat intercomarcal que ambdues formacions van protagonitzar. El triomf permet als blanc-i-vermells sortir de la zona de descens i situar-se en el dotzè lloc a la taula classificatòria (6 punts). En contraposició, els monistrolencs davallen fins a la penúltima posició (4 punts).

El duel es va caracteritzar per la intensitat que van exhibir ambdós conjunts. Els primers sis minuts van ser vibrants. Els jugadors de Juan Carlos Jáuregui van evidenciar el seu encert rematador i van adquirir un avantatge en el marcador (2 a 3) que es va mantenir durant la resta del primer període, tot i la bona circulació de la pilota i les nombroses ocasions generades pels amfitrions.

Quan encara no s’havien consumit cinc minuts de la represa, Xavier Gasulla va restablir l’equilibri a l’electrònic. Tot seguit, els gols de Lahbib El Khoulati Husse (min 28) i Marc Godall (min 30) van certificar la remuntada esparreguerina, afavorida per la targeta vermella directa que va suposar l’expulsió del monistrolenc Roger Bordonada (min 28). Els bagencs no van renunciar a puntuar i, jugant amb porter jugador, van mantenir opcions de fer-ho fins els darrers segons de la confrontació.

Per la seva banda, el Futsal Athletic Vilatorrada va encaixar la segona derrota a la lliga a la pista del CFS Molins 99 (7 a 5) i davalla fins a la quarta posició (12 punts). Tot i això, els santjoanencs es mantenen a tres punts del líder Les Corts Esportiu, conjunt que va cedir la primera derrota al feu del nou segon classificat, el FS Salou (5 a 2). Per últim, l’Esmebages CEFS Santpedor va caure per un mínim 3 a 2 a la pista de l’EFS Balaguer Comtat d’Urgell. Els santpedorencs encara no han puntuat i es consoliden a la setzena i darrera posició de la classificació.

La fitxa tècnica

CFS Esparreguera. Àlex Delgado (p), Carles Cantón, Marc Godall, Jordi Boleda i Kike Arnáiz -cinc inicial-, Ferran Pedregosa, Xavier Gasulla, Joan Roy, Lahbib El Khoulati Husse i Blai Cabrera.

Restaurant La Barca FS Monistrol. Javi Castaño (p), Roger Bordonada, Marcel Gimeno, Ibai Torné, Francesc Rubio, Mohamed El Madani, Ferran Alavedra, Javi Lavado i Álex Sánchez (p).

Àrbitres. Adrián Arjona González, Aleix Colete Ayas i Juan Alberto Duaso Ortiz. Van expulsar amb targeta vermella directa el monistrolenc Roger Bordonada (min 28). Van amonestar els visitants Javi Lavado (min 25), Marcel Gimeno (min 30) i Mohamed El Madani (min 34).

Gols. 0-1 Ibai Torné min 1, 1-1 Ibai Torné (en pròpia porteria) min 3, 2-1 Marc Godall min 3, 2-2 Javi Lavado min 5, 2-3 Javi Lavado min 6, 3-3 Xavier Gasulla min 25, 4-3 Lahbib El Khoulati Husse min 28, 5-3 Marc Godall min 30, 5-4 Ibai Torné min 34, 6-4 Jordi Boleda min 38 i 6-5 Mohamed El Madani min 39.