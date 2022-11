Gerard Piqué, ja exjugador del FC Barcelona, ha parlat per primera vegada de la seva decisió de retirar-se a mig curs. "Des del principi de la temporada les sensacions no eren bones", ha reconegut en una entrevista concedida a Ibai Llanos.

"Als partits que no vaig jugar contra el Valladolid i l'Elx i que en acabar el partit vaig haver d'entrenar em vaig sentir desubicat. Alguna vegada em vaig plantejar arribar al vestidor i dir que ho deixava. Però amb les lesions en la meva posició no podia deixar plantat l'equip. En canvi, ara amb l'aturada [pel Mundial de Qatar] sé que els lesionats tornaran i he considerat que era un bon moment”, ha revelar Piqué.

No volia fer cap comiat

Respecte al seu comiat al Camp Nou de dissabte passat en el triomf davant l'Almeria, el futbolista ha admès que "va ser espectacular" tot i que a ell "mai" li han "agradat els comiats". El seu pla inicial era anar-se "d'un dia per a l'altre i desaparèixer". Però que es va acabar adonant "de com és d'important un bon comiat".

L'expulsió contra l'Osasuna

La seva carrera com a futbolista professional va acabar aquest dimarts al Sadar amb una expulsió al descans. "Jo només li vaig dir (a l'àrbitre Jesús Gil Manzano) 'sempre ets tu' perquè havia xiulat un córner en contra que clarament tothom va veure que no era, un penal en contra en què havien fet falta a Marcos Alonso i l'expulsió de Lewandowski", es va justificar Piqué.

I va afegir: "Llavors va assenyalar el nostre delegat, Carles Naval, i li va dir que jo estava expulsat. Un cop al nostre vestidor, que era al costat de l'àrbitre, un jugador del Barça, que no diré qui és, va dir 'em cago a la teva puta mare'. I l'àrbitre va considerar que ho havia dit jo. Però en aquell moment ja estava expulsat”.

Aniria al Mundial?

D'altra banda, preguntat sobre què passaria si Luis Enrique, el seleccionador espanyol, l'inclogués a la llista per al Mundial que donarà divendres que ve, Piqué ha dit que no és "una opció" que s'hagi "plantejat".

No descarta optar a ser president del Barça

Quant a la possibilitat que pugui aspirar a la presidència del FC Barcelona en un futur, Gerard Piqué diu que "en algun moment" segur que li ve de gust.

"Ara mateix no ho tinc al cap, perquè tinc ganes de fer moltíssimes altres coses. Tenir la llibertat de no estar cada dia entrenant, amb els caps de setmana ocupats, em donarà l'oportunitat de centrar-me en altres coses... ", ha indicat.

Piqué no ha amagat, però, que en un futur li agradaria ajudar el Barcelona "a explotar el potencial que té el club de la meva vida".

Durant l'entrevista, l'exjugador blaugrana també s'ha referit a la Superlliga europea, de la qual el va sorprendre el comportament de Florentino Pérez, el president del Reial Madrid. “La presentació de la Superlliga per a mi va ser una gran cagada. I això que tinc Florentino com algú d'elogi perquè ha canviat la seva empresa, ACS, i el Reial Madrid”, ha afirmat.