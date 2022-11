L’excel·lent trajectòria que van protagonitzar el Sala 5 Martorell i el Covisa Manresa FS en les primeres jornades de la Segona Divisió Nacional i del grup 3r de la Segona Divisió B, respectivament, s’ha transmutat en resultats negatius les últimes setmanes. Els jugadors de Víctor González acumulen tres derrotes consecutives i els de Borja Burgos fa quatre setmanes que no guanyen.

La visita al pavelló del Pujolet del penúltim classificat, el FS Ripollet (4 punts), és una oportunitat immillorable de retrobar-se amb el triomf per al Covisa Manresa FS (12). Per aconseguir-ho, els blanc-i-vermells han d’evitar reincidir en les errades que han comès darrerament. El pivot Àlex Terraga Terri, sancionat, s’afegeix a la baixa per lesió del porter Sergio Arriero. El partit, excepcionalment, s’iniciarà a les 18 hores.

Per la seva banda, tot i les nombroses baixes, el Sala 5 Martorell, novè amb 10 punts, ha de maldar per vèncer al Baix Llobregat (18.30 hores) el CD El Ejido Futsal, onzè classificat (9 punts) de la Segona Divisió.