El jugador italo-americà Frankie Ferrari és la nova incorporació del Baxi Manresa, la primera després que el president Jordi Serracanta i el director esportiu Xavier Pujol anunciessin ahir divendres una reconstrucció que ha de permetre l'equip sortir de les places de descens a la Lliga Endesa. Ferrari, que estava al Casademont Saragossa, és un base de 1.85 m i 26 anys.

Franco Alphonso Ferrari, que va néixer a Redwood City, Califòrnia, Estats Units, el 20 de desembre del 1995, torna al Nou Congost per tercer cop després d'haver format part de la plantilla blanc-i-vermella les temporades 2019-20 i 2020-21. El jugador s'incorpora d'immediat als entrenaments de Pedro Martínez i fitxa fins a final de temporada.

El darrer destí de Ferrari era el Casademont Saragossa, al qual va ajudar decisivament a mantenir la categoria la temporada passada. El californià destaca com a director de joc, amb molta capacitat de lideratge, però també pot contribuir en l'anotació. Des del club es destaca que "assisteix, té velocitat per penetrar, i amenaça des de la llarga distància". És un gran assistent, fa moltes assistències als seus companys, com fa Dani Pérez, però ho complementa amb un notable tir de tres punts i amb la capacitat de penetrar i insistir.

En les seves dues etapes a Manresa, va destacar a la temporada 2019-2020 en el partit contra l'Unicaja, abans de lesionar-se de gravetat i que el club decidís rescindir-li el contracte.