No ha estat possible. El Centre d'Esports Manresa no ha pogut sorprendre un equip de superior categoria (Primera Divisió RFEF) i s'acomiada de la Copa després de cedir contra el Pontevedra CF (1-3). Tot i això, els blanc-i-vermells han estat capaços d'aplegar 2.198 espectadors a l'estadi del Congost i de generar a la ciutat una notable expectació futbolística.

Els blanc-i-vermells s'han avançat a electrònic quan tot just s'havien consumit set segons de la confrontació. Tot just després del servei inicial, Marc Martínez ha servit un enverinat servei en profunditat envers Noah que ha confós a la defensa grana i en el seu desesperat intent d'evitar que la pilota arribés al davanter blanc-i-vermell, Víctor Vázquez ha marcat en pròpia porteria (1 a 0). El Pontevedra CF ha reaccionat i ha optat per fer-se amb la iniciativa ofensiva. Els amfitrions han conjurat tots els seus embats ofensius fins que una centrada des de la posició d'extrem dret d'Oier Calvillo ha habilitat Brais Abelenda per rematar de cap a gol (min 29). Quatre minuts després, una acció d'idèntiques característiques ha permès Yelko Pino segellar la remuntada (min 33). A la represa, els blanc-i-vermells han entomat el repte d'empatar la confrontació i han monopolitzat la possessió de la pilota, tot generant cinc accions de perill abans que Brais Abelenda, amb una llunyana vaselina (min 58), pràcticament sentenciés l'eliminatòria (1 a 3). Els jugadors de Ferran Costa han mantingut la iniciativa ofensiva i un penal per mans del central Víctor Vázquez (min 78) els ha donat l'opció de tornar a optar a empatar i forçar la pròrroga. Malauradament, la pena màxima servida pet Javi López s'ha estavellat a la base del pal dret de la porteria del conjunt gallec (min 79).