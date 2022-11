Dues-centes samarretes commemoratives venudes i l’estrena d’un altre grup d’animació, la Brigada Roja

La disputa del partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei entre el CE Manresa i el Pontevedra CF ha generat un cert enrenou al club blanc-i-vermell per tal de poder enllestir a temps tots els preparatius necessaris i per atendre adequadament els 32 professionals dels 25 mitjans de comunicació que avui seran presents a l’estadi del Congost per informar del desenvolupament del matx. Entre altres millores, el CE Manresa ha marcat la zona corresponent a cada espectador a totes les àrees de la tribuna principal de l’estadi en les quals encara no hi ha seients. L’empresa SG Decor Pintors ha assumit l’encàrrec. D’altra banda, 200 de les 500 samarretes impreses amb el lema «La Copa a Manresa» ja s’han venut i la junta directiva confiava poder exhaurir-les avui. Finalment, en el duel contra el conjunt gallec s’estrenarà un grup d’animació que s’ha constituït durant les últimes setmanes, anomenat Brigada Roja, i que s’afegirà a la penya Sector Vermell a l’hora de donar caliu a l’estadi i animar els jugadors blanc-i-vermells.