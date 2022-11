Fortalesa, honestedat, esforç, humilitat, treball en equip, afany de superació, joc net… són algun dels valors amb què va néixer fa 68 anys ElPozo Alimentación, una companyia que ha aconseguit que els seus aliments siguin els més consumits per les llars espanyoles, ja que estan presents en vuit de cada deu.

Comportaments com actuar a l'ofensiva, tenir fe en un mateix, capacitat de treball o fugir de l'autocomplaença són la base angular de la filosofia d’aquesta companyia, líder en el sector de l'alimentació a Europa.

Ha estat aquesta manera de ser avantguardista la que ha motivat que ElPozo Alimentación recolzi l'esport en totes les categories.

Actualment, el número u del món del tenis, Carlos Alcaraz, és el seu ambaixador de marca, a causa de la coincidència que hi ha entre tots dos en la seva manera d'entendre el desenvolupament i l'excel·lència.

Per a ElPozo Alimentación, la pràctica esportiva representa uns principis que s'ajusten a la seva missió i visió: sacrifici, disciplina, compromís, voluntat, companyonia i superació.

L'empresa va començar fa més de 30 anys apostant per l'esport amb la creació de l’equip de futbol sala ElPozo Murcia, que milita a Primera Divisió, i és un dels pocs equips espanyols que tenen representació en totes les categories de base. Amb aquest dilatat patrocini recolza no només l’esport d'elit, sinó també l’activitat esportiva entre els més petits.

Equip Paralímpic

Així mateix, ElPozo Alimentación és patrocinador oficial de l'equip Paralímpic Espanyol, a través del Pla ADO Paralímpic (ADOP), amb l'objectiu d'ajudar els atletes a preparar-se pel cicle paralímpic que culminarà amb la celebració dels propers Jocs a la ciutat de París el 2024.

Equips femenins

La companyia d'alimentació, a més, ha enfortit la seva aposta pel futbol femení en renovar, per quart any consecutiu, l'acord de col·laboració com a patrocinador principal de l'equip Alhama Club ELPOZO, recentment ascendit a la Primera Divisió Femenina LPFF. ElPozo Alimentación és també patrocinador dels equips femenins de les categories B, C i D del club, formats per jugadores amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys.

L'aposta per l'esport femení es completa amb el seu suport a la prova femenina ciclista CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22, dins La Vuelta a Espanya, de la qual també és patrocinador principal. Aquest és un dels esdeveniments esportius amb més repercussió a escala internacional.

Aquesta aposta li va valer per ser reconeguda per l'organització de La Vuelta a Espanya amb una distinció pel seu suport a l'esport base i femení en promocionar la pràctica esportiva en diferents nivells i categories.

El seu suport a l'esport professional i de base es completa amb la promoció de l'activitat física entre els més de 5.300 treballadors.

Aquesta política els ha servit per ser reconeguda com a Empresa Europea de l'Esport i la Salut, cosa que li va permetre convertir-se en la primera organització d'alimentació europea a aconseguir aquest guardó que impulsa ACES Europe i l'Organització Internacional de Directius de Capital Humà DCH, promogut pel Parlament Europeu.

L'empresa va aconseguir aquest reconeixement gràcies a una àmplia oferta que inclou des de gimnàs, pistes de bàsquet i un pavelló cobert, concebut per a la pràctica de futbol sala i altres esports, com el tenis de taula.

Per completar el palmarès de patrocinis, ElPozo Alimentación també ha donat suport a la Selecció Espanyola de Futbol, a l'equip de futbol sala portuguès Os Belenenses i és patrocinador del Futsal Club Tbilisi de Geòrgia. Des d'un punt de vista local, la companyia és patrocinadora oficial de les proves del campionat de Motocross d'Espanya i Europa que se celebren al municipi d'Alhama de Murcia, on s'ubica la seva seu central.

