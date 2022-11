Fortalesa, honestedat, esforç, humilitat, treball en equip, afany de superació, joc net… són algun dels valors amb els quals va néixer fa 68 anys ElPozo Alimentació, una companyia que ha aconseguit que els seus aliments siguin els més consumits a les llars espanyoles, ja que són presents en vuit de cada deu.

Comportaments com actuar a l'ofensiva, tenir fe en un mateix, capacitat de treball, o fugir de l'autocomplaença són la base angular de la filosofia d'aquesta companyia, líder en el sector de l'alimentació a Europa.

Ha estat aquesta manera de ser avantguardista la que ha motivat que ElPozo Alimentació doni suport a l'esport en totes les seves categories. En l'actualitat, el recentment proclamat número 1 del món del tennis, Carlos Alcaraz, és el seu ambaixador de marca, donat el nivell de coincidència que hi ha entre tots dos en les seves maneres d'entendre el desenvolupament i l'excel·lència.

Per a ElPozo Alimentació, la pràctica esportiva representa uns principis que s'ajusten a la seva missió i visió: sacrifici, disciplina, compromís, l'obstinació, companyonia i superació.

La imatge del jove tenista, que acaba de fer història en convertir-se en la primera raqueta del tenis mundial amb 19 anys, està sent divulgada en diferents suports, des dels tràilers de la companyia que recorren les carreteres europees, fins a les seves solucions d'alimentació.

L'empresa va començar fa més de 30 anys a apostar per l'esport amb la creació de l'equip de futbol sala ElPozo Múrcia, que milita en Primera Divisió, i és un dels pocs equips espanyols que tenen representació en totes les categories de base. Amb aquest dilatat patrocini fa costat no sols a l'esport d'elit, sinó també l'activitat esportiva entre els més petits.

Equip Paralímpic

Així mateix, ElPozo Alimentació és patrocinador oficial de l'Equip Paralímpic Espanyol, a través del Pla ADO Paralímpic (ADOP), amb l'objectiu d'ajudar els atletes a preparar-se per al cicle paralímpic que culminarà amb la celebració dels pròxims Jocs a la ciutat de París en 2024.

ElPozo Alimentació és una empresa socialment compromesa amb la discapacitat, que contempla en els seus plans i estratègies de responsabilitat social actuacions dirigides a fomentar la inserció laboral d'aquest col·lectiu.

La companyia d'alimentació, a més, ha enfortit la seva aposta pel futbol femení en renovar, per quart any consecutiu, l'acord de col·laboració com a patrocinador principal de l'equip Alhama Club ELPOZO, acabat d'ascendir a la Primera Divisió Femenina LPFF.

La signatura d'alimentació fa costat a l'equip de “les guerreres”, que ha fet història en el futbol murcià. Durant la temporada 2022-2023, les jugadores del Alhama Club de Futbol ELPOZO, dirigit per Randri García, llueixen en els seus equipaments esportius les marques ElPozo i BienStar. ElPozo Alimentació és també patrocinadora dels equips femenins de les categories B, C i D del club, formats per jugadores amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys.

Il·lusió, esforç i passió són les paraules que millor encaixen amb les seves jugadores. També treball, sacrifici i lliurament, constància i, sobretot, la seva gran companyonia, havent-se convertit en tot un exemple per a moltes joves aspirants a seguir aquest camí.

La seva aposta per l'esport femení es completa amb el seu suport a la prova femenina ciclista CERATIZIT Challenge by La Volta 22, dins de La Volta a Espanya.

Així mateix, és patrocinador principal de La Volta a Espanya, un dels esdeveniments esportius amb major repercussió a escala internacional atès que s'emet en més de 190 països i compta amb una audiència acumulada de més de 360 milions de persones. Aquesta aposta li va valer per a ser reconeguda per l'organització de La Volta a Espanya amb una distinció pel seu suport a l'esport basi i femení en promocionar la pràctica esportiva en els seus diferents nivells i categories.

Aquesta ferma aposta per l'esport professional i de base es completa amb la promoció de l'activitat física entre les seves més de 5.300 treballadors. Aquesta política li ha servit per a ser reconeguda com a Empresa Europea de l'Esport i la Salut, la qual cosa li va permetre convertir-se en la primera organització d'alimentació europea a aconseguir aquest guardó que impulsa ACES Europe i l'Organització Internacional de Directius de Capital Humà DCH, promogut pel Parlament Europeu.

L'empresa va assolir aquest reconeixement gràcies a una àmplia oferta que inclou gimnàs, pistes de bàsquet i un pavelló cobert, concebut per a la pràctica de futbol sala i d'altres esports, com el tenis de taula.

Així mateix, el títol reconeix el compromís d'ElPozo Alimentació per la promoció de la salut dins de l'entorn laboral, a través d'iniciatives com l'Escola de Salut Articular, la sala per a la migdiada, les campanyes de vacunació i donació de sang, els menús saludables o l'atenció mèdica que ofereix les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any.

Per a completar el seu palmarès de patrocinis. ElPozo Alimentació també ha donat el seu suport a la Selecció Espanyola de Futbol, a l'equip de futbol sala portuguès Os Belenenses i és patrocinador de futbol sala club Tbilissi de Geòrgia.

Des d'un punt de vista local, la companyia és patrocinador oficial de les proves del campionat de Motocròs d'Espanya i Europa que se celebren en el municipi d'Alhama de Múrcia, on se situa la seva seu central.

Entorn i vida saludable

La seva aposta per l'esport es complementa amb l'esforç que realitza per elaborar aliments que, a més del seu valor nutricional, aportin beneficis específics per a la salut, dins d'una dieta equilibrada.

Els aliments elaborats per ElPozo Alimentació són especialment beneficiosos per a l'exercici físic pel seu alt contingut en proteïnes, que afavoreixen l'augment i la conservació de la massa muscular.

En aquesta línia, ElPozo Alimentació forma part del Pla Havisa, una campanya dirigida a promoure hàbits de vida saludables, de mà de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, la Fundació Alimentum i el Ministeri de Sanitat.