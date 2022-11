El Grup Via CB Artés va imposar-se en un pavelló de La Salle ple de públic dels dos equips, que es va desenvolupar en un ambient molt sa i esportiu. A pista, els dos equips van donar-ho tot, però finalment va ser l’Artés qui es va acabar imposant (78-86).

El primer quart va ser molt ofensiu per part dels dos equips, i durant gran part del període el públic va poder gaudir d’un intercanvi de cistelles. Al final del quart, afavoriria els visitants gràcies als bons llançaments i encert de Roger Portella, que va permetre al seu equip aconseguir una renda de 5 punts.

Al segon quart, La Salle va abaixar una mica el nivell de defensa i es va mostrar molt tou davant d’un Artés que dominava i aconseguia trobar llançaments còmodes amb molt d’encert que els posava 15 punts per sobre dels locals.

El tercer quart va ser una continuació de la dinàmica del segon, però La Salle va aconseguir frenar l’encert dels visitants i cap a les acaballes del període van poder començar a igualar la seva intensitat defensiva.

A l’últim període, els locals van decidir plantar una defensa zonal per col·lapsar l’atac visitant. La jugada va sorgir efecte i les recuperacions en defensa van permetre als manresans córrer i aconseguir punts fàcils que els van apropar al marcador. A més, els locals es van tornar a retrobar amb l’encert i van reduir les distàncies fins a estar només 3 punts per sota i amb la possessió. Tot i l’anterior, l’experiència i gestió dels minuts finals per part dels jugadors de l’Artés va ser molt destacable i van fer valer la seva condició d’equip potent amb passat recent a Lliga Eba.

Els artesencs són segons a la classificació, a una victòria dels líders, l’Alpicat. La Salle, per la seva banda, es queda en sisena posició, però sense despenjar-se del grup capdavanter.