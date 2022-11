El CB Igualada es va imposar per sorpresa, per 63-56, a un Draft Gramenet superior físicament que va lluitar fins al final, però no va poder superar l’encert i intensitat igualadina.

El primer període es va caracteritzar per ser un intercanvi de cistelles en què el joc i talent ofensiu dels dos equips va superar amb escreix el defensiu, una circumstància que va propiciar tancar el quart amb un resulat molt igualat i elevat, empat a 19. Els canvis després de bloqueig directe en defensa i l’encert ofensiu, van ser claus perquè les locals tornéssin a disputar un quart molt alegre en atac, anotant 20 punts, però tambñe molt seriós en defensa, permetent-ne només 9. Tot per marxar al descans amb un avantatge d’11 punts. Un tercer quart molt seriós per part de les visitants les va tornar a posar al partit tot i que les igualadines no es van arronsar i van seguir practicant una bona defensa amb molts canvis i ajudes defensives que impedien que les visitants juguessin còmodes. A l’últim quart, les jugadores locals van saber gestionar les embestides del Draft en atac i, en defensa, van saber com actuar contra una defensa zonal que va sorgir poc afecte ja que les de la comarca de l’Anoia van jugar amb molt ritme i van gaudir d’un bon encert des del triple.