Només quatre punts van separar el Manresa CBF d’un triomf necessari per continuar aspirant a la segona plaça i, per tant, per lluitar per ser a la Preferent A. L’esquadra bagenca va tenir opcions fins al final, però va cedir en els instants decisius davant un bon equip i en una pista complicada.

Una de les claus va ser que les locals van tenir 17 tirs de camp més que les manresanes, que van dominar amb estrets marges fins al final del tercer període. Aleshores, les barcelonines van igualar el marcador penalitzant el mal treball del rebot defensiu i l’excés de pilotes perdudes del Manresa. A banda d’això, però, l’equip va fer un partit seriós, va portar la iniciativa en molts moments i va moure bé la pilota, fent bones seleccions de tir. Les locals, però, van gestionar millor un final igualat.