El Puig-reig es va endur un gran derbi contra el Berga (2-1) que va reunir més d’un miler de persones al camp municipal, aprofitant les festes de Sant Martí i la nombrosa presència d’aficionats visitants.

Els locals van començar una marxa per davant i van tenir dues o tres ocasions per obrir la llauna, però no les van aprofitar. Al minut 35, l’àrbitra va expulsar per una rigorosa vermella directa el jugador del Berga Arnau Pons, però això va semblar revolucionar l’equip visitant, que, tres minuts després, s’avançaria al marcador amb un gol a pilota parada fet per Oriol Ruiz.

El Berga va marxar amb avantatge al descans, però només començar el segon temps Martí Soler va empatar el marcador. I, després d’uns minuts intensos, Joan Santasusagna va marcar per als locals a vint minuts del final. Els visitants van anar a la recerca de l’empat, però el marcador no es va moure.

Amb aquesta derrota, el Berga cedeix el liderat de la categoria al Castellar, mentre que els locals ascendeixen fins a la tercera posició a la taula.