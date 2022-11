Marta, Montse, Tere i Sònia... Aquests són els noms reals d’algunes de les persones anònimes que ahir van fer possible la celebració a Manresa d’un partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. No endebades, l’organització d’un esdeveniment d’aquestes característiques requereix d’una logística inusual per a un club de les dimensions del CE Manresa. Per tant, a més de comptar amb la inestimable col·laboració d’una quinzena de voluntaris reclutats a l’AMPA de l’escola La Flama, tota la família blanc-i-vermella es va haver de mobilitzar. Literalment i efectiva.

El club va incidir en el seu inequívoc tarannà feminista i les mullers dels directius Francesc Soria, Txema Pulido i Francesc Ribalta, la Sònia, la Tere i la Marta, van donar suport a la presidenta Ruth Guerrero i van assumir les àrees de protocol, recepció i marxandatge. El tàndem integrat per la Marta i la Montse va traslladar tota la sapiència adquirida en el tracte quotidià amb els clients a la Carnisseria Ribalta i va aconseguir que s’exhaurissin les existències de la parada de bufandes, samarretes commemoratives del partit i altres productes de marxandatge de l’entitat. De les 500 samarretes impreses amb el lema «La Copa a Manresa» només en quedaven 61 sense propietari a quarts de quatre de la tarda.

A dos quarts de dotze del migdia, ja es podia constatar que un esdeveniment esportiu inusual es desenvoluparia a l’estadi del Congost. Un degoteig constant de vehicles s’adreçava a l’aparcament del camp de futbol i eren redirigits a l’habilitat davant del pavelló del Nou Congost. El flux d’aficionats que anaven a peu a l’estadi també era regular. Així doncs, en constatar que mitja hora abans de l’inici de l’enfrontament, uns 500 espectadors, l’entrada habitual als partits de lliga aquesta temporada, ja s’aplegaven a la tribuna principal de l’estadi, hom podia imaginar que la quantitat de públic que assistiria al duel seria molt considerable.

La junta directiva va reservar un espai específic a les grades per als quasi tres-cents jugadors dels equips formatius de l’entitat (285), que van voler donar suport als seus referents futbolístics. L’estrena d’un segon grup d’animació, la Brigada Roja, va acabar de posar color a les grades.

Atesa l’expectació que havia generat el partit, els futbolistes es van esforçar per donar espectacle des dels primers segons de la confrontació. Mai millor dit! El CE Manresa va tardar 6 segons i 7 dècimes a adquirir avantatge a l’electrònic i, segons va revelar el compte de Twitter MisterChip, aquest gol és el més ràpid materialitzat en una competició oficial d’àmbit estatal de tota la història del futbol espanyol.

Aquesta dada hauria de tranquil·litzar els aficionats que no el van poder veure perquè tot just s’adreçaven al seu seient. O potser no. Es van perdre un gol d’una transcendència estadística històrica. Al descans, els dos milers i escaig d’espectadors van generar cues al servei de bar i a altres serveis tant o més importants des del punt de vista fisiològic. L’afició al futbol creix a Manresa i l’estadi hauria d’estar preparat per atendre les necessitats més bàsiques dels seus usuaris.

Almenys, ahir no va fallar la megafonia. L’Ajuntament ha assumit la despesa necessària per marcar els seients hàbils de la tribuna principal, però, de moment, no ha modernitzat aquest servei. Però allà on no arriben els polítics hi arriba l’amistat. Després de l’experiència viscuda el dia de l’estrena fallida del nou himne del CE Manresa, la junta directiva no es va voler arriscar a fer el ridícul davant de tot el país i la solució la va facilitar l’empresa Suite&Music, que va instal·lar un modern equip de so a l’estadi durant el partit que va estar a l’altura d’una competició com la Copa del Rei.