El CN Manresa va vèncer per 11-12 a la piscina del Sant Adrià en un partit que va tenir tensió fins al final. Amb el resultat definitiu ja al marcador, amb dos gols decisius de Gerard Fernández al final, el Sant Adrià va reduir la distància a 35 segons per a la finalització del temps. Aleshores hi va haver nervis, protestes i expulsions, però els punts van viatjar cap a Manresa.

Amb aquest triomf, el CN Manresa es consolida en el lideratge, amb tres victòries en tres partits, dues per 12-11, després d'un partit que els bagencs van decantar en el primer parcial, amb gols de Noguera, León, Puerta i Pelegrín. Els forasters van manar gairebé sempre, però el Sant Adrià va arribar a empatar a deu gols abans de les accions definitives de totes dues formacions. La fitxa: CW SANT ADRIÀ: Ariño, Lucero, Medialdea 2, Sánchez, Espinoza, Domingo 6, Maroto, Ferrer 1, Gregori, Cercavins 1, Carbó, Muliterno 1 i Somma CN MANRESA: Iulian, Gerard Fernández 1, Puerta 2, Fargas, Serra 2, Muns, Mayol 1, León 1, Pelegrín 2, Noguera 3, Estany, Rey 1 i Arnau Fernández ÀRBITRES:Ruiz i Carrasco PARCIALS: 2-4, 4-4, 1-1, 4-3