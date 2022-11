Un altre èxit de participació. La clàssica travessada Berga Santpedor va superar, per segona edició consecutiva, el miler d’esportistes. Així doncs, 771 ciclistes, 126 usuaris de les bicicletes elèctriques i 191 corredors i caminants van iniciar, diumenge, el desafiament esportiu de caràcter no competitiu que, any rere any, els planteja el Centre Excursionista 2x2 de Santpedor. Sens dubte, el parèntesi forçat del 2020, com a conseqüència de la crisi sanitària, ha revitalitzat una prova que, avui dia, atreu a esportistes de tot el país. Finalment, 1.104 persones van tramitar la seva inscripció per a la 37a edició de la Berga Santpedor, 893 homes (80,19%) i 211 dones (19,11%). Més de 1.040 dels 1.088 agosarats esportistes que van prendre la sortida van completar el repte. Només es van registrar dues incidències remarcables: un ciclista va tenir una lesió a la clavícula després de caure i un altre va perdre el coneixement després de viure un incident d’idèntica tipologia. D’altra banda, tot i que el número de corredors i caminants suposa només el 17,30% dels participants, els andarecs segueixen protagonitzant les escenes més emotives després de travessar la línia d’arribada.