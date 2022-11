El Club Egiba va ser sisè per equips, i algunes de les seves integrants van obtenir posicions destacades en la Gymnova Cup, una de les competicions de més prestigi del panorama internacional que es va disputar a Keerbergen (Bèlgica). Es tracta d'un torneig particular, amb formacions integrades per dues gimnastes sèniors, dues júniors i dues joves [youngsters], que va acollir 25 conjunts de 16 països diferents.

Així, en conjunts, l'Egiba va ser sisè només superat per representants de federacions, Canadà, Quebec, Romania, Finlàndia i Suïssa. Per categories, en Laia Font aspirava a guanyar en júniors, però una caiguda la va relegar al vuitè lloc. En aquesta divisió, Ona Márquez va quedar 25a. Va destacar també l'onzè lloc de Maria Comallonga en joves. La seva companya Mar Royo va ser dinovena. Finalment, en sèniors, Carla Font retornava a la competició després de dos anys i va acabar tretzena. La propera cita serà aquest cap de setmana, amb la primera jornada de la Lliga Iberdrola a Palma de Mallorca.