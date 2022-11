No va poder ser. El Futsal Athletic Vilatorrada no va poder superar el potent FS Salou i, així, arrabassar als tarragonins la segona posició a la taula classificatòria. Els santjoanencs van cedir per un marcador contundent (1 a 5). El conjunt entrenat per Manel Hidalgo va deixar palès tot el seu potencial al pavelló de Sant Joan de Vilatorrada i va ratificar que és un dels principals candidats a segellar el títol de lliga i el consegüent ascens de categoria.

Tot i que les grades del pavelló es van omplir a vessar, els amfitrions van protagonitzar un mal inici de partit i els salouencs van evidenciar la seva destresa a l'hora d'aprofitar les jugades d'estratègia. Els tres primers gols dels visitants van ser conseqüència de tres jugades assajades executades a la perfecció (0 a 3). El Futsal Athletic Vilatorrada va competir millor a partir de l'equador del primer acte, però no va aconseguir transformar cap de les ocasions que va generar i David Lozano, abans del descans, va ampliar l'avantatge visitant (0 a 4). Els àrbitres van considerar que el gol marcat pels amfitrions en el darrer alè del primer període s'havia materialitzat fora del temps reglamentari. Abans del descans, de forma puntual, el Futsal Athletic Vilatorrada va jugar amb porter jugador. El tècnic bagenc, Daniel López Borjas, va utilitzar aquesta opció tàctica en moltíssimes fases de la represa. Això va permetre al Futsal Athletic Vilatorrada superar el seu oponent en el percentatge de possessió de la pilota i el gol de Redoan Drissi, quan encara faltaven deu minuts per a la conclusió (1 a 4), va fer albirar una hipotètica remuntada, una possibilitat que Aaron Lozano va esvair en marcar el cinquè gol dels salouencs (min 37). La derrota fa davallar els santjoanencs fins a la sisena posició (12 punts). El CFS Esparreguera va cedir una lògica derrota a la pista del líder Les Corts Esportiu (5 a 1). Els blanc-i-vermells van evidenciar el seu bon moment i no només van mantenir el marcador inicial durant tot el primer període. Fins i tot, es van avançar a l'electrònic a l'inici de la represa, gràcies a l'encert rematador de Lahbib El Khouati Husse (min 22). Els barcelonins van reaccionar i van empatar dos minuts després, però no van poder decantar el partit al seu favor fins els últims quatre minuts de la confrontació. D'altra banda, a Monistrol de Montserrat. el Restaurant La Barca FS Monistrol va encaixar una nova derrota contra l'SD Espanyol (3 a 5). Els bagencs ja perdien al descans per un mínim 1 a 2. Tot i encaixar el tercer gol dels visitants durant el primer minut de la represa, Salaheddine Ikan va materialitzar el 2 a 3 (min 30), però un minut després Victor Menárguez va fer pujar el quart gol de l'SD Espanyol a l'electrònic. Per la seva banda, l'Esmebages CEFS Santpedor va encaixar una transcendent derrota contra l'ENFAF Construccions Modernes Andorra B en els dos últims minuts de la confrontació (2 a 4). Lògicament, monistrolencs (4 punts) i santpedorencs (0 punts) continuen a la penúltima i a l'última posició a la classificació. La fitxa tècnica. Futsal Athletic Vilatorrada. Ferran Priego (p), Ferran Pons, Martí Tantiñà, Edu Saavedra i Guillermo David López Guille -cinc inicial-, Alejandro Ramírez, Oriol Tantiñà, Redoan Drissi, Gerard Roca, Roger Torras i Hugo Muñoz. FS Salou. Ramon (p), Jordi Porqueras, Pol Aragonès, Aaron Lozano, David Lozano, Bryan Serrano, Marc Fornós, Èric Berck, Antoni Ros, Francisco Javier Brull, Ángel Bolívar i Alberto Algar (p). Àrbitre. Juan Alberto Duaso Ortiz (Delegació de l'Anoia). Va amonestar el local Oriol Tantiñà (min 22) i el visitant David Lozano (min 29). Gols. 0-1 David Lozano min 2, 0-2 Antoni Ros min 5, 0-3 Èric Berck min 10, 0-4 David Lozano min 18, 1-4 Redoan Drissi min 30 i 1-5 Aaron Lozano min 37.