Transcendent victòria de la formació femenina del CF Igualada contra la Fundació Terrassa FC (2 a 1), el cinquè classificat. L’equilibri va predominar durant el primer període fins que la vallesana Dunia Jiménez va aprofitar un servei de córner per donar avantatge al seu equip (min 37). La reacció de les amfitriones va ser immediata i un servei de falta executat per Laura Marcet es va estavellar al travesser de la porteria egarenca. Míriam Bueno va aprofitar el refús per reequilibrar el marcador (min 44). A la represa, les igualadines van imposar el seu joc combinatiu i Laia García Peke va segellar la victòria blava (min 62).