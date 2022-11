Digne comiat del Sala 5 Martorell de la Copa del Rei. Els jugadors de Víctor González van competir de tu a tu contra un oponent de la Primera Divisió, la màxima categoria estatal, el gallec Noia Portus Apostoli FS, fins els primers minuts del segon període, tot i que finalment van cedir una lògica derrota (2 a 5).

Els martorellencs van afrontar el duel amb només nou jugadors de pista. No endebades, a més del lesionat de llarga durada Abdelmalik Akarkach, el tècnic gavanenc Víctor González no va poder comptar amb el tanca Pau Albacete i l'ala manresà Roger Bermusell. Tot i aquesta circumstància, els amfitrions van oferir unes excel·lents prestacions durant el primer període i els gallecs no van poder avançar-se a l'electrònic fins al minut 15, gràcies al gol de l'argentí Leandro Eduardo Altamirano. Un minut després, Lucas Leandro Machado va incrementar l'avantatge del vuitè classificat de la Primera Divisió.

Els amfitrions van minimitzar la diferència a la mínima expressió al primer minut de la represa. El tanca Marc Mármol va materialitzar un esperançador 1 a 2 que va provocar la reacció immediata dels visitants. Així doncs. Edu Jabá (min 22) i Adrián Rodríguez Pirata (min 24) van sentenciar l'eliminatòria. Ja en el darrer minut de la confrontació, el martorellenc Pavel Pérez i el català del conjunt gallec Lluc Parera van establir el marcador definitiu.

En l'altra eliminatòria amb presència d'un equip català, l'Industrias Santa Coloma (Primera Divisió) es va imposar a la pista del CD Rivas Futsal (Segona Divisió B). Un gol d'Álex Verdejo quan faltaven deu segons per a la conclusió de la pròrroga va permetre als colomencs segellar el seu accés als vuitens de final (2 a 3).

La fitxa tècnica

Sala 5 Martorell. Imad Ruiz (p), Marc Mármol, Ibai Espinosa, Dani Castro i Èric Panés -cinc inicial-, Ferran Ruiz Ferru, Sergi Viedma, Fouad El Amrani, Oussama Chefraou, Pavel Pérez i Iban Reyes (p).

Noia Portus Apostoli FS. Henrique Kasper Barbieri (p), Leandro Eduardo Altamirano, Bruno Gomes Bispo do Nascimento, Eduardo Vieira de Araujo Edu Jabá, Marcelo Augusto dos Santos -cinc inicial-, Lluc Parera, Rafel Luan Bailer Rafinha, Joao Batista Barreto, Adrián Rodríguez Pirata, Joao Víctor Alves, Alisson Nieves de Lima i Lucas Leandro Machado.

Àrbitres. Francesc García Donas Salvador i Bernardo Simón Benet. Van expulsar amb targeta vermella directa el porter martorellenc Imad Ruiz (min 36). Van amonestar els locals Sergi Viedma (min 6), Marc Mármol (min 28) i Dani Castro (min 31) i els visitants Leandro Eduardo Altamirano (min 15), Alisson Nieves de Lima (min 19) Adrián Rodríguez Pirata (min 26) i Bruno Gomes Bispo de Nascimento (min 37).

Gols. 0-1 Leandro Eduardo Altamirano min 15, 0-2 Lucas Leandro Machado min 16, 1-2 Marc Mármol min 21, 1-3 Eduardo Vieira de Araujo Edu Jabá min 22, 1-4 Adrián Rodríguez Pirata min 24, 2-4 Pavel Pérez min 40 i 2-5 Lluc Parera min 40.