El patinador bagenc Yeray Chaves del Club de Patinatge Artístic de Manresa s'ha endut la medalla d'or en la categoria Sènior Masculí de la Copa Euskadi. Chaves ha aconseguit la victòria després d'haver estar convocat per la Federació Catalana de Patinatge, gràcies a la seva cinquena posició en el rànquing de nivell 10.

No obstant això, el campionat disputat el passat cap de setmana a Amorebieta (Bilbao) ha estat en una categoria superior. Segons ha comunicat el club, el bagenc es va preparar intensament durant un mes per a la competició, on va realitzar un programa correcte confirmant tots els elements tècnics i destacant els components del patinatge artístic (coreografia, habilitats del patinatge, teatralitat i transicions).