El Baxi contracta Jordan Caroline per substituir el fitxatge no consumat de Layman

El Baxi Manresa ha informat aquest migdia del fitxatge del nord-americà Jordan Caroline, de 26 anys i 1,98 metres d'alçada, per ocupar la posició de quatre de l'equip. El conjunt bagenc s'ha vist obligat a fer aquesta contractació després que dimarts anunciés que havia de renunciar a la seva primera opció, Jake Layman, perquè aquest s'ha d'operar d'una hèrnia.

Curiosament, el jugador arriba dels Melbourne United, l'equip al qual ha anat a parar Marcus Lee després de deixar el Baxi. I també curiosament, com va passar amb aquest amb Pedro Martínez, l'entrenador el va criticar aquesta temporada abans de ser tallat pel conjunt australià. Va ser després del seu últim partit, una derrota davant dels Sydney Kings, quan el tècnic, Dean Vickerman, va dir que encara seguia a la formació perquè no li havien trobat substitut. Immediatament després, va ser tallat.

Des del punt de vista esportiu, Caroline té dues experiències a Europa, al Hapoel Eilat israelià i al Trento italià, en què va passar dels deu punts per partit. Amb els israelians va arribar gairebé als deu rebots. Amb el Melbourne United, però, la seva capacitat anotadora ha baixat fins als 5,5 punts per enfrontament i també ha capturat 6,2 rebots per enfrontament, tot i que només hi ha estat sis partits i, per tant, ha tingut temps de poca cosa. La seva alçada, 1,98 metres, sembla baixa per a un ala-pivot, tot i que és la mateixa de Chima Moneke.

El club no ha informat si Caroline estarà a punt per jugar diumenge contra el Baskonia, tot i que, encara que ho estigui, haurà tingut poc temps de preparació. Després del fitxatge del quatre, el Baxi continua buscant un cinc per unir-se a l'estonià Matthias Tass, fitxat diumenge. El dia abans es va contractar el base Frankie Ferrari. En ocupar Caroline plaça d'estranger, el pivot que ha d'arribar ja haurà de ser comunitari o Cotonou. També falta per determinar quins jugadors seguiran a l'equip i quins es descartaran.