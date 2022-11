La capitalitat llega a Manresa un llibre sobre la història del bàsquet femení

Un dels objectius dels membres de la Comissió de la Capitalitat del Bàsquet Femení a Manresa des de la seva constitució, el setembre del 2021, va ser propiciar que l’exercici de la capitalitat deixés un llegat. Aquesta herència té forma de llibre, una obra el títol de la qual n’explicita perfectament el contingut: Història del bàsquet femení a Manresa.

Fins ara, a la capital del Bages, ja s’havien editat diverses publicacions que recullen les vicissituds de la introducció d’aquest esport a la ciutat i el seu posterior desenvolupament, però encara no s’havia redactat i publicat mai un llibre dedicat específicament al bàsquet femení.

El periodista manresà Pol Rodríguez i García, de 26 anys, va assumir l’encàrrec de la comissió de bastir l’obra Història del bàsquet femení a Manresa, editada per l’Ajuntament. El llibre consta de 87 pàgines i està il·lustrat amb prop de 120 fotografies que permeten fer una didàctica immersió per les primeres nou dècades d’implantació del bàsquet jugat i protagonitzat per les dones a la ciutat. La primera edició consta de 500 exemplars. La intenció dels impulsors del projecte, a hores d’ara, no es posar l’obra a la venda. Inicialment, se’n facilitaran exemplars a totes les entitats esportives de la capital del Bages, així com a les biblioteques i a d’altres institucions que el puguin fer arribar a un gran número de lectors potencials. La resta d’exemplars es cediran al Manresa CB Femení. A hores d’ara, encara no s’ha determinat la manera com l’entitat els distribuirà per tal que totes les jugadores del planter coneguin els antecedents històrics i les principals protagonistes de la implantació del bàsquet femení a Manresa, sens dubte, una història de resiliència.

Pol Rodríguez remarca que, inicialment, l’encàrrec de bastir l’obra el va rebre el també periodista Xavier Prunés, excap de la secció d’Esports de Regió7. «Per raons personals, Xavier Prunés no va poder assumir aquesta responsabilitat i la va delegar en la meva persona. Tot i això, n’ha estat l’alma mater, ja que he pogut comptar amb el seu guiatge i supervisió durant tot el procés».

Les obres preexistents, les entrevistes desenvolupades a les artífexs de l’arrelament de la pràctica del bàsquet femení a Manresa i el treball de recerca del mateix nom elaborat per Meritxell Galobart Soler i Alba Malet Codinach el curs lectiu 1998-99 han permès Pol Rodríguez documentar-se per redactar una obra que, seguint l’ordre cronològic dels esdeveniments, permet copsar les dificultats que han tingut les dones per jugar a bàsquet amb normalitat fins a la consolidació de la democràcia.

La força guanyadora de la passió

Immergir-se en la Història del bàsquet femení a Manresa ha possibilitat que Rodríguez constatés que «la passió que sentien les pioneres pel bàsquet els va permetre superar les limitacions que pretenia imposar-los una societat eminentment patriarcal». El manresà emfasitza que «el primer partit de bàsquet femení que es va jugar a la ciutat va ser una exhibició, al camp del Pujolet, talment com si es tractés d’una raresa». «Tot i això, aquest duel va plantar la llavor del futur», assenyala. Pol Rodríguez ha pogut descobrir com la Secció Femenina del Frente de Juventudes «va tutelar» la pràctica d’aquest esport durant les dues primeres dècades del franquisme i constatar «el paper fonamental de les escoles, a posteriori, per consolidar-ne la implantació», fins que els campionats d’Espanya assolits pels equips formatius del GE Badia-Solé, als anys vuitanta, van iniciar una dècada prodigiosa.