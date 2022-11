La representació de l'Avinent Manresa va pujar fins a sis vegades al podi, i dues més fora de concurs, en la quarta jornada del Campionat de Catalunya de tardor de categories de base que es va fer a l'estadi Serrahima de Barcelona.

En la màxima categoria, la sub-16, Marta Escalera va guanyar en els 300 metres tanques amb un temps de 47.78. La seva companya Carla Rovira va quedar segona en la prova dels 100 metres llisos, amb uns bons 13.05.

En la categoria sub-14, l'única medalla va ser per a Montse Fresnillo, que es va endur el bronze en els 220 metres tanques amb un registre de 34.26. En el mateix grup d'edat, Martí Homs va ser quart en els 220 tanques i també en el llançament de javelina, amb 33.02 i 34.80, respectivament, i també va ser quart el relleu mixt A 4x80, amb 42.27.

En els sub-12, Guillem Centelles va ser segon en perxa en superar la barrera dels dos metres i fer 2.10. En els relleus van arribar els altres èxits. El mixt de 4x60 A va aconseguir la victòria amb 34.09, molt a prop del rècord català. L'equip estava format per Júlia Planas, Jana Manubens, Arnau Leonarte i Edu López. Els seus companys de l'equip mixt B van completar la collita amb la tercera posició i un temps de 35.73. El formaven Ilargi Oliveras, Paula Petrizzelli, Arnau Delgado i Hugo Gallardo. També va destacar el quart lloc de l'equip C, format per Laia Trilla, Queralt Garcia, Pol Fernández i Àlex Mora, amb 36.09.

Finalment, fora de concurs, el joveníssim Jan Manevy va guanyar en 600 metres, amb 2.02.60 i va ser tercer en els 60, amb 9.80.