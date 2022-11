El Covisa Manresa provarà aquest diumenge, a les 12, de posar fi a la ratxa de cinc jornades sense conèixer la derrota. Ho farà a la pista del Marlex Mataró, un conjunt que té dos punts més a la classificació, un total de 14, per 12 dels bagencs, motiu pel qual una victòria visitant suposaria un avançament.

La bona notícia és que els maresmencs no s'han mostrat un conjunt gaire fiable a la seva pista. Només han guanyat un partit de quatre i n'han perdut dos més. Anota menys, però també rep molts menys gols que el seu adversari d'aquest cap de setmana.

El Covisa recupera Terri, que no va jugar per sanció en l'anterior partit, i Gerard, que tampoc no ho va fer per grip. Tota la plantilla es troba a disposició de l'entrenador, Borja Burgos, excepte el porter Sergio Arriero, que es continua recuperant.

Duel per la permanència del Sala 5

Tampoc no es troba el seu millor moment el Sala 5 Martorell, que ha enllaçat cinc derrotes seguides i sis partits sense guanyar a Segona Divisió. Dissabte visita el penúltim, El Valle, a partir de les cinc de la tarda. Un triomf li permetria respirar.