LA IGUALADA URBAN RUNNING NIGHT SHOW RECUPERA EL SEU FORMAT HABITUAL I OMLIRÀ EL CENTRE D'IGUALADA EL PROPER 26 DE NOVEMBRE

Es tracta d'un esdeveniment esportiu familiar que s'alinea amb el comerç de la ciutat per gaudir d'una jornada esportiva i lúdica

La Igualada Urban Running Night recupera el seu format habitual, enguany. Així doncs, el proper dissabte, 26 de novembre, la tradicional cursa urbana de la capital de l'Anoia, oberta a tothom, arribarà a la seva onzena edició. Tal com és habitual, l'esdeveniment esportiu comptarà amb una sèrie de curses per a totes les edats que transcorreran pel bell mig de la ciutat i que s'han concebut per gaudir-ne en família, en parella o amb els amics.

La regidora d'Esports del consistori igualadí, Patrícia Illa, acompanyada del regidor de Comerç, Jordi Marcè, així com pel director d'Ocisport, Albert Balcells i per la presidenta d'Igualada Comerç, Laura Llucià, van presentar, dimecres, l'onzena edició d'aquesta cursa que recupera el seu format habitual després de dos anys marcats per la pandèmia que van obligar a fer-la en format virtual.

Patrícia Illa va destacar que aquest esdeveniment, totalment consolidat a la capital de l'Anoia, "és una festa del running caracteritzada per la participació de famílies senceres i que omple de gent el centre de la ciutat amb la implicació dels comerços de proximitat". Per la seva banda, el regidor de Comerç, Jordi Marcè, va posar en valor "l'atracció i el dinamisme que genera aquesta cursa a Igualada amb el seu ambient distès i familiar".

Albert Balcells, director d'Ocisport, va detallar que el proper dissabte, 26 de novembre es duran a terme 3 curses: la popular, amb sortida a les 18.30 hores i que consta d'un recorregut de 5 km que dona 2 voltes al circuit urbà de 2,5 km; la Mini Run by Kids&US, a partir de les 17 hores, la prova adreçada específicament als nens de 3 a 5 anys nascuts del 2017 al 2019, tot i que lògicament s'ha dissenyat per tal que la que puguin completar els 500 m que la configuren amb acompanyants i, per últim, la Kids&US Run, amb sortida a les 17.40 hores, la prova ideada per a nens de 6 a 11 anys nascuts del 2011 al 2016 i que dona una volta al circuit de 2,5 km. Totes les curses s'inicien i acaben a la Rambla de Sant Isidre.

La inscripció a la Urban Running Night Show inclou el dorsal de participació, el servei de cronometratge, els pertinents serveis mèdics, l'assegurança d'accidents, el servei de vitualles líquides al final de la carrera i un obsequi commemoratiu. Les inscripcions es poden formalitzar al lloc web www.urbanrunning.cat.