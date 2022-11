Gairebé el 10 per cent dels jugadors que actuaran en el Mundial de Qatar ja han nascut en el segle XXI. En l'anterior cita, la de Rússia 2018, encara eren massa joves per formar part de les llistes de millors futbolistes dels seus països i ara tindran l'oportunitat de fer un gran pas en l'escena internacional en el millor aparador. Qui sap si algun d'ells podrà ja convertir-se en una de les estrelles mundials. En principi, encara no els toca. Entre els Messi, Modric, Cristiano Ronaldo o Lewandowski, que segurament viuran la seva última gran cita d'aquestes característiques, encara hi ha un grup de jugadors com Neymar, Mbappé, Kimmich, Harry Kane o De Bruyne que són els que han d'acaparar tots els focus. Alguns d'aquests joves, però, ja han viscut grans moments, tot i la seva curta vida, i són capaços de centrar les esperances d'una afició.

Així, dels 832 futbolistes que participaran a Qatar, 83 són nascuts a partir del 2001. La selecció que n'aporta més és Espanya, un total de sis, i dos d'ells, els blaugrana Pedri (2002) i Gavi (2004), sembla que seran puntals fonamentals en l'esquema de Luis Enrique. En aquesta formació també hi ha el tercer representant de les nostres comarques en un Mundial. El martorellenc Eric Garcia (2001) té la confiança del tècnic i s'afegeix als bagencs Basora (1950) i Guardiola (1994) com a representant de la Catalunya central. Per cert, els dos anteriors van marcar en les seves respectives cites. Pel que fa a Espanya, completa la llista de joves amb tres jugadors del 2002, Ansu Fati, Yeremy Pino i Nico Williams.

En el mateix grup d'Espanya hi ha una Alemanya en transició que té moltes esperances dipositades en Jamal Musiala (2003). No és fàcil tenir només 19 anys i ser el màxim golejador, jugant de mig, d'un dels grans transatlàntics del futbol europeu. Aquest centrecampista, fill d'un britànico-nigerià i d'una alemanya, combina el toc amb l'arribada a l'àrea i ja és una estrella. Justament a Alemanya, al Borussia Dortmund, juga l'anglès Jude Bellingham (2003), de qui diuen que va darrere el Reial Madrid. Té característiques semblants a les de Musiala, tot i que no és tan golejador. Ha d'aportar el toc de fantasia una selecció anglesa de vegades massa plana de la mà del controvertit tècnic Gareth Southgate. Els anglesos tenen una altra gran perla amb l'extrem de l'Arsenal Buyako Saka (2001), qui ja va brillar en l'última Eurocopa.

La majoria dels jugadors joves que destaquen ho fan en zona ofensiva. De fet, dels 83 només hi ha dos porters i seran suplents, el camerunès Ngapandouetnbu (Marsella) i el ghanès Danlad (Asante Kotoko). Segurament els seleccionadors no volen deixar una posició tan delicada en algú de curta edat. Passa una cosa semblant amb els defenses. Per això sobta trobar un talent com el del croat Josko Gvardiol (2002), del Leipzig. Pot combinar les posicions de central i de lateral esquerre, tot i que sembla més còmode en la primera. Ja se'l rifen els grans del continent i pot ser un gran ajut per a Modric en la selecció actual subcampiona. En la zona defensiva arrenca com a suplent un altre talent, el francès de l'Arsenal William Saliba (2001).

Els més vistosos, però, són els davanters. Els brasilers Rodrygo, del Reial Madrid, i Gabriel Martinelli, de l'Arsenal, tots dos del 2001, possiblement no siguin titulars però poden ser molt útils revolucionant partits. Es tracta del belga del Rennes Jerémy Doku (2002), del seu company d'equip, el ghanès Sulemana (2002), del marroquí del Barça cedit a l'Osasuna Abde (2001) o del portuguès del Benfica Gonçalo Ramos (2001). A la mitja, bons distribuïdors, com el madridista Camavinga (2002), el belga del Milan De Ketelaere (2001) o el nord-americà del Dortmund Giovanni Reyna (2002). Tots ells són el futur que ja és aquí.