Ha sortit creu en un partit equilibrat que el Cadí La Seu no ha pogut fer seu a la pròrroga. Les jugadores de Jordi Acero han perdut per només dos punts de marge en el temps extra en el darrer duel abans de l'aturada per les seleccions. Tot i que la moneda no ha caigut del cantó local, el matx ha estat espectacular, intens i emocionant i ha fet vibrar un públic lliurat a la causa.

El matx s'ha iniciat amb igualtat i molta intensitat, i ha estat un estira-i-arronsa constant. El Gernika ha entrat en bonus aviat, però les locals no n'han pogut treure el rendiment desitjat. Al final del primer període, 14-17, un avantatge que s'ha eixamplat a l'inici del segon parcial (14-20). Un triple de Kovacevic, però, ha retallat diferències. Les defenses marcaven la línia i cap dels dos rivals baixava els braços. Intensitat màxim al Palau. Tot i el desencert en el tir (3 de 14), el Cadí ha mantingut el tipus i el partit registrava un 28-31 al descans.

El primer triple de Laura Peña ha encoratjat el Cadí (31-31), que s'ha situat per davant si bé amb diferències curtes (43-41 al final del tercer quart). En l'intercanvi de cistelles del darrer quart, la sort anava canviant de banda, però un gran jugada col·lectiva culminada per Tunstull ha posat el 52-47. El Gernika ha reaccionat amb serenitat i un 0-5 de parcial ha deixat el matx empatat a 52. Un triple impressionant de Strautmane ha posat el 55-52, però les basques han sabut replicar i el 57-57 ha conduït a la pròrroga.

El Cadí ha controlat bona part del temps extra, gestionant bé el ritme i fent una bona defensa. Un triple de Peña al límit de la possessió ha enervat la graderia (62-59). Però la italiana Spreafico ha reaccionat amb sang freda fent dos triples que han pesat molt en el desenllaç final. Així, a falta de dos segons, el marcador registrava un 66-67 d'infart. Acero ha demanat temps mort i Tunstull ha anotat dos tirs lliures (68-67 al minut 4.57). Només quedaven tres segons, però un triple llunyà de Williams que les locals han reclamat que era fora de temps, ha firmat el triomf visitant.