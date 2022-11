El Manresa ja ha salvat dues temporades d'inicis calamitosos amb Pedro Martínez

Tot el seguit de desastres que li estan passant aquesta temporada al Baxi Manresa no són nous a la història de l'entitat. En té una llarga trajectòria en força temporades, principalment en la dècada passada, algunes de les quals van acabar com el rosari de l'Aurora. I no només amb d'altres entrenadors. Tot i que de Pedro Martínez llueixen els anys de glòria, com el passat, amb ell també s'han viscut temporades força impactants quant a canvis a la plantilla provocats per lesions sobrevingudes, fitxatges que no donen resultat i fins i tot contractacions amb hèrnia incorporada, com ha passat ara amb el nord-americà Jake Layman.

La bona notícia és que en els dos casos en què això va tenir lloc, el Baxi va acabar la temporada amb l'objectiu principal complert, és a dir, salvant la categoria. Van ser dues temporades diferents, amb finals per recordar i amb mil i un jugadors, algun dels quals repeteix aquesta temporada, immersos en situacions sovint kafkianes. En un dels dos casos, a més, la situació en la jornada 7 era la mateixa que ara, un triomf i sis derrotes. En l'altra, era un pèl millor, però va arribar a ser de 2-8.

El truc de la Bruixa

Pedro Martínez va iniciar la segona etapa al Baxi l'estiu del 2014 de manera sorprenent. Un cop deixat el Gran Canària ningú no esperava que tornés al Manresa, que llavors es deia La Bruixa d'Or, a un equip que havia baixat a la pista la temporada anterior, amb només set victòries, però que es va salvar als despatxos. El tècnic es va trobar un equip força desmembrat i va començar a treballar amb pocs jugadors amb contracte en vigor, com el base Poeta, que gairebé no va jugar per lesió, un jove Grigonis, un Álex Hernández que allargava el seu contracte i el manresà Marc García. La pretemporada va ser un anar i venir de jugadors i durant les setmanes de preparació se'n van arribar a fitxar set per començar la lliga el 4 d'octubre, més tard de l'habitual per la disputa del Mundial d'Espanya.

Un d'aquests fitxatges ens transporta directament a l'actualitat. Zach Morley era un ala de 31 anys conegut pel seu tir. Va arribar a Manresa i de seguida es va veure que estava lesionat. Tenia una hèrnia discal, com la d'ara de Jake Layman. Va ser tallat i només va jugar quatre partits més en la seva carrera, al Ludwigsburg alemany. Durant aquells mesos van arribar a passar 24 jugadors per l'equip. Es van donar situacions com el fitxatge de Donnie McGrath, un base per rellevar Poeta que, l'endemà d'arribar, va marxar perquè havia rebut una oferta superior de l'Efes. Llavors es va contractar un Davin White que va donar molt resultat. També es van donar situacions com l'alta a la llista ACB del cabrianès Jordi Clotet, del júnior, per complir amb les quotes de jugadors estatals. Clotet, actualment a l'Artés, havia debutat a València la temporada anterior de la mà de Pere Romero però, tot entrar a la llista en molts partits, no va jugar més.

Així, La Bruixa d'Or va arribar al novembre amb 1 victòria i 6 derrotes, però llavors hi va haver un canvi. Es van donar moltes baixes i van arribar jugadors que van resultar útils, com Isaac Fotu o DJ Seeley. Es va combinar amb d'altres situacions com la de Mario Little, contractat i tallat als quatre partits per lesió. L'equip semblava que baixaria perquè, després d'una dura derrota a casa contra el Gipuzkoa, havia de guanyar a la pista del campió d'Europa, el Reial Madrid, en l'última jornada i que els bascos perdessin a Saragossa. Es va donar la combinació amb un recordat 80-90 a Madrid i es va salvar un any més que complicat.

Passaports i grips

La segona temporada d'aquest tipus va ser la 2019-20. Pedro Martínez tornava a l'equip en el lloc de Joan Peñarroya i aquest cop es va trobar una plantilla completa, tot i que jove. L'equip va pagar a l'inici de la lliga situacions com una lesió al canell de Frankie Ferrari (sí, el que ha arribat ara per tercer cop). El punt més surrealista va ser que l'ACB no acceptés el passaport d'Azerbaidjan de Jordan Davis, que es va veure relegat a jugar només a Europa quan Ryan Toolson es va recuperar de problemes a l'esquena. Finalment, Davis, que ara juga a Múrcia com a azerbaidjanès sense problema, va ser tallat.

Una mala arrencada va deixar l'equip amb 2 triomfs i 6 derrotes. Però dues victòries èpiques, contra l'UCAM i el Bilbao, van permetre viure un gran mes de desembre, en què es van sumar les victòries necessàries per no patir, tot i canvis en la plantilla i la baixa definitiva de Ferrari. El gener, la que va atacar va ser una plaga de grip, que vista amb el temps potser ja era covid, que va provocar casos com jugar a Ankara amb només sis jugadors i va desembocar amb l'eliminació europea. El març, quan l'equip tenia la salvació encarrilada, es va aturar tot pel coronavirus i el Baxi va quedar a deu punts d'entrar a la fase final de l'ACB que es va fer a València.

Ara mateix, tot al voltant del Baxi és confús, però els precedents són encoratjadors. Això sí, caldrà fer les coses millor que fins ara, com en aquells dos exercicis, perquè la calamitat no sigui absoluta.

Trajectòries per temporada

2014-15

ARRENCA PRETEMPORADA

Jugadors: Poeta, Álex Hernández, Grigonis i Marc Garcia. S’hi incorporen Bivià, Stobart, Angelats, Alihodzic i Hall. Vinculat: Sabata

29/8: Fitxat Haritopoulos

3/9: Fitxat Ogilvy

10/9: Fitxat Samuels

13/9: Fitxat Dewar

18/9: Fitxat Morley

20/9: Es comprova lesió de Morley

20/9: Fitxat Roger Grimau

COMENÇA LLIGA

(4 D’OCTUBRE)

12/10: Poeta i Ogilvy lesionats

15/10: Fitxats Rizvic i Sakic. Marxa Hall

17/10: Fitxat McGrath

20/10: Marxa McGrath a l’Efes

20/10: fitxat Davin White

12/11: Bivià marxa a l’Andorra

14/11: Inscrit Jordi Clotet, amb mononucleosi, per cobrir quota.

JORNADA 7

(17è, 1 victòries -6 derrotes)

FINS AL FINAL

Baixes: Haritopoulos, Samuels, Ogilvy i Marc Garcia

Altes: Fotu, Dilys, Pep Ortega, Alfonso Sánchez i Seeley

Alta i baixa: Mario Little

CLASSIFICACIÓ FINAL

16è (11 victòries i 23 derrotes)

Salvat en l’última jornada

2019-20

ARRENCA PRETEMPORADA

Jugadors: Ferrari, Dani Pérez, Jordan Davis, Jou, Toolson (lesionat), Vaulet, Pere Tomàs, Báez, Magarity, Kravish, Sakho i Sima

Pretemporada: Sergi Vidal i Javi Lucas

13/9: Fitxat Dulkys

COMENÇA LLIGA

(25 DE SETEMBRE)

25/9: Lesió de Ferrari (canell)

7/10: Es coneixen els problemes de passaport de Davis

20/10: Debuta Marc Peñarroya

20/10: Fitxat Mitrovic. Es mantenen les lesions de Sima i del vinculat Del Águila

3/11: Es lesiona Pere Tomàs

3/11: Es repesca Sergi Vidal

8/11: Es lesiona Eulis Báez

JORNADA 7

(17è, 2 victòries -5 derrotes)

EN CHAMPIONS

(3r, 3 victòries -1 derrota)

FINS AL FINAL

15/11: Tallat Davis pel passaport

15/11: Fitxat Luke Nelson

19/11: Recau Sima

23/11: Lesió definitiva de Ferrari al peu

25/11: Fitxat Cvetkovic

Gener: Plaga de grip

CLASSIFICACIÓ FINAL

13è (9 victòries i 14 derrotes)

La competició s’atura el març

2022-23

ARRENCA PRETEMPORADA

Jugadors: Dani Pérez, Dani García, Harding, Bortolani, Badio, Jou (lesionat), Valtonen, Vaulet, Tyson Pérez, Steinbergs, Hamilton, Lee i Olumuyiwa

Vinculats: Sagnia, Naspler i Hustak (els dos últims surten cedits)

Fa una part de la temporada Ladji Coulibaly (júnior)

Tornen tard per partits amb seleccions: Badio, Vaulet i Valtonen

Lesionats de pretemporada (es perden partits): Hamilton, Jou, Harding, Tyson Pérez, Lee i Olumuyiwa

COMENÇA LLIGA

(29 DE SETEMBRE)

29/9: Lesió de Tyson Pérez

15/10: S’anuncia la baixa de Hamilton

22/10: Recaiguda d’Olumuyiwa

22/10: Lesió de Dani García

23/10: Fitxat Waczynski

28/10: Fitxat Bursac

9/11: Operat Olumuyiwa

9/11: Fitxat Layman

10/11: Baixa de Bursac

11/11: Es confirma baixa de Lee

12/11: Fitxat Ferrari

13/11: Fitxat Tass

15/11: Rescissió del contracte de Layman

17/11: Fitxatge de Caroline

18/11: Baixa de Bortolani

JORNADA 7

(18è, 1 victòria -6 derrotes)

EN CHAMPIONS

(1r, 3 victòries -0 derrotes)