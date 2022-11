Reeixida tornada a la competició de lliga del Centre d'Esports Manresa. Els blanc-i-vermells han sotmès el CD Eivissa Illes Pitiüses a l'estadi del Congost (2 a 0) i s'afermen a les places que faciliten la classificació per jugar les eliminatòries d'ascens a la Primera Divisió RFEF.

Els jugadors de Ferran Costa han adquirit avantatge a l'electrònic de seguida (min 4). Un precís servei en profunditat d'Antonio Pelegrín ha habilitat Pau Darbra per batre el porter eivissenc amb una subtil i mortífera rematada rasa. El conjunt de les Illes Balears havia tingut, dos minuts abans, la primera ocasió de la confrontació, però la rematada de cap de Jaume Villar, després d'un córner executat per Pepe Bernal, ha anat fora, arran del pal esquerre de la porteria manresana. Els amfitrions han dominat la resta del primer període, però no han generat ocasions per ampliar el seu avantatge.

A la represa, el CD Eivissa Illes Pitiüses ha mostrat una intensitat i tensió competitives inèdites fins aleshores i ha obligat els blanc-i-vermells a defensar-se durant el primer quart d'hora de joc. Quan els manresans ja havien equilibrat la possessió de la pilota, s'ha produït l'expulsió per doble amonestació d'Álex Sánchez (minuts 62 i 76). Tot feia preveure un difícil tram final de la confrontació, però no ha estat així. Un servei de cantonada favorable als visitants ha propiciat un contracop conduït per Joel Priego. El porter ha aturat la gardela inicial del manresà, però la posterior centrada de l'interior ha permès Javi López sentenciar la victòria blanc-i-vermella (mín. 80).

Crònica en elaboració.