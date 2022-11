El Lenovo Tenerife, que dissabte va superar per 94-78 el València, és el líder en solitari de la Lliga Endesa en treure partit de la derrota del Barça en el derbi a la pista del Joventut per 82-79. Els blaugrana, com els ha passat en tota la temporada, van pagar uns mals minuts finals de partit en què la Penya, evitant cistelles rivals i anotant tirs lliures de la mà de Feliz, Guy i Pau Ribas, va aconseguir el quart triomf de la competició.

Per als verd-i-negres, Ribas i un altre exblaugrana, Ante Tomic, van anotar 16 punts i Joel Parra, 14. Per la banda visitant, el millor va tornar a ser Nico Laprovittola, amb 19.

El Barça veu com l’empata el Gran Canària, que dissabte va vèncer a Girona per 69-78, i també el Reial Madrid, que ahir no va tenir cap dificultat per vèncer l’UCAM Múrcia per un clar 93-57. La defensa de l’equip de Chus Mateo va ofegar els murcians en el retorn del base Williams-Goss després de la seva lesió a la final four de Belgrad. El francès Poirier, amb 19 punts, va tornar a liderar l’anotació blanca, seguit dels 14 de Musa. Per l’UCAM, només Ilimane Diop, autor d’11 punts, va superar el doble dígit.

El Bilbao i el Granada suen poc

Els altres dos partits d’ahir es van saldar amb clares victòries locals. El Surne Bilbao, que també té quatre victòries, no va patir gaire per deixar en tres el Fuenlabrada, en vèncer-lo per 109-82 en una exhibició ofensiva de l’equip de Jaume Ponsarnau, que havia entrat en una mala ratxa.

Adam Smith i Ludde Hakanson, tots dos amb 22 punts, van ser els millors dels bascos, amb 19 i 22 de valoració de Kyser. En els madrilenys, 18 punts d’Okouo.

En l’últim partit de la jornada, el Covirán va guanyar clarament el Breogán per 80-70 i ja té cinc triomfs. El millor va ser Renfroe, amb 25 de valoració i 13 punts, 5 rebots i 10 assistències.