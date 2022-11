Victòria de prestigi de la UD San Mauro al terreny de joc del FC Pirinaica (2 a 3). El segon triomf consecutiu dels mauristes permet al conjunt entrenat per Jesús Milán pujar fins al sisè lloc a la classificació.

L’efectivitat dels de Santa Margarida de Montbui i les remarcables prestacions defensives dels anoiencs van determinar el guanyador de la confrontació. Els primers minuts del matx es van caracteritzar per l’equilibri. Aquesta fase va concloure amb el primer gol materialitzat pels mauristes. Un servei de falta lateral favorable als visitants va propiciar la impecable rematada de cap a gol del veterà central vilanoví David Baraldés (min 16). La UD San Mauro havia transformat la seva primera ocasió i quan els locals maldaven per refer-se, va convertir en gol la segona. Un contracop conduït per Josep Navarro per l’esquerra va finalitzar amb un precís servei diagonal envers la posició de Franco Nantez. El destre davanter va rematar a gol amb avantatge (min 24). El marcador va afavorir que els visitants es parapetessin en defensa a la seva parcel·la defensiva quan no tenien la possessió de la pilota. Els jugadors d’Eladi Gallego van maldar durant la resta del primer període per generar accions de perill. L’única que els manresans van crear va ser una canonada llunyana de Marcel Bellido que es va estavellar al pal (min 38). El FC Pirinaica va modificar la seva estructura d’equip a la represa (4-4-2). Ferran Rabassa va substituir Jordi Prat. Altra vegada, però, els anoiencs van evidenciar la seva efectivitat i Josep Navarro va culminar un contracop amb un mortífer xut ras i creuat (min 57). Un penal comès per David Baraldés a Ferran Rabassa va permetre Rubén Epitié escurçar diferències als amfitrions (min 78) i, set minuts després, una altra pena màxima, ara del porter Romans al jugador d’origen equatoguineà, va propiciar el 2 a 3. Tot i això, en els últims minuts, els vermells no van aconseguir generar accions de perill.