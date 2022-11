L’Igualada va perdre a la pista del SESE per un ajustat 59-55. Les igualadines van patir en un inici molt intens de les barcelonines, que van aprofitar els dos primers períodes per aconseguir un avantatge de 8 punts. Tot i això, al tercer quart, les visitants van igualar les locals en intensitat i van començar a retallar el desavantatge entrant a l’últim període amb un marcador de 46-41, que permetia a les visitants creure en la victòria. En el darrer quart, les de l’Anoia es van arribar a posar a 1 punt, però un triple local i la defensa en zona posterior van donar a les barcelonines aire per poder-se endur la victòria.