El cara o creu que se li va plantejar al Manresa a Tarragona no li va ser favorable. En un partit igualat, les bagenques van tenir dues ocasions per guanyar en els darrers segons, però una pilota robada a mitja pista va desembocar en uns tirs lliures que van acabar decidint el partit.

L’equip de Gerard Barbé va encaixar la segona derrota consecutiva en una pista complicada davant un rival que, tot i les baixes, va demostrar que tenia les idees clares. El Manresa va intentar buscar les jugadores interiors per trobar triples alliberats, mentre que les locals van fer mal cercant les esquenes des del costat feble. El resultat al descans va ser d’empat a 31 punts.

En el segon temps es va mantenir la igualtat. Quan quedaven 17 segons, el Manresa tenia pilota per guanyar, però el TGN va robar l’esfèrica en un 2 contra 1 a mitja pista reclamat per les visitants com a falta. Les locals es van avançar 57-55 i, malgrat tot, el Manresa va tenir un darrer llançament, que no va entrar.