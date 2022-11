El Nou Bàsquet Olesa va plantar cara al líder Alpicat en un dels duels més interessants de la jornada i només va cedir en el tram final. Els del Baix Nord no van tenir el control del marcador però tampoc van deixar que els locals s’escapessin amb diferències que resultessin excessives.

Després d’un mal inici (12-2), els olesans es van refer i van mantenir-se sempre a prop del rival, i van arribar al descans amb un esperançador 34-30. En les files locals va destacar Elvira, autor de fins a 33 punts i líder en anotació en un conjunt que va destacar per tenir un joc molt coral.

En el segon temps es va mantenir la mateixa dinàmica. L’Alpicat va aconseguir agafar un marge de deu punts a favor, però tampoc va poder desempallegar-se de l’Olesa. Els visitants van tenir un parell d’atacs per situar-se a dos punts, però no ho van aprofitar i en l’intercanvi final de cistelles van lluitar per intentar que el desavantatge fos el més reduït possible pensant en un hipotètic average a final de temporada.