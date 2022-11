El Puig-reig ja és segon classificat a la taula després de vèncer al camp de l’Atlètic Gironella (1-3) en el que és el segon partit seguit que vencen contra un rival comarcal, després de la victòria de la setmana passada contra el Berga. De fet, la derrota dels de la capital comarcal fa que els puig-regencs pugin a la segona posició de la taula, a tres punts del líder, el Castellar. El Gironella, per la seva banda, és vuitè d’onze equips.

El Puig-reig va començar una marxa per sobre dels locals i, en set minuts, primer Roger Claret, al minut 17, i després Arnau Pons, al 24, van donar un marge considerable als visitants. Els gironellencs, però, no es van rendir, i van aconseguir retallar distàncies just abans del descans, amb un gol anotat per Jordi Díaz.

A la segona meitat, però, els visitants van assegurar els tres punts aviat, amb un gol obra de César Andrés Caicedo. Els locals van buscar un gol que els posés al partit, però la defensa del conjunt entrenat per Miquel Noguera va aguantar i el resultat no es va moure fins al xiulet final.