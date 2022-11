Després de dues temporades a "Old Trafford" l'ara exjugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo, no tornarà amb els "red devils" quan acabi el mundial.

Ronaldo va abandonar la Juventus de Turín al 2021 amb rumb a la que ja va ser casa seva entre els anys 2003 i 2009. Els "red devils", que passaven per un mal moment necessitaven un punt d'inflexió i Cristiano, a qui van veure com un home de club, va ser l'ajuda de la qual va disposar el llavors entrenador, Ole Solskjaer.

Tot i que la temporada passada (la primera del retorn de Cristiano) va ser molt bona i es va convertir en el líder i factor diferencial dels anglesos, un club de la talla del Manchester United no pot basar la seva reconstrucció en un jugador de (llavors) 36 anys per molt que es digui Cristiano Ronaldo.

L'arribada al United va suposar també desfer un acord que estava pràcticament tancat entre l'internacional portuguès i el Manchester City de Pep Guardiola, decisió que a dia d'avui és probable que lamenti.

La present temporada amb els de Manchester no ha estat la millor de la seva trajectòria, firmant tres gols i dues assistències en 16 partits.

Tot i que l'última temporada a Old Trafford no hagi sigut la millor per Ronaldo, històricament ha deixat molt bones actuacions amb la camiseta dels "red devils". En total ha defensat la camiseta del United en 346 ocasions, fent pujar el marcador 145 vegades i regalant 64 assistències.