Reeixida estrena de l’equip del Club de Gimnàstica Egiba a la fase regular de la Lliga Iberdrola corresponent al curs esportiu 2022-23. El conjunt manresà es va imposar en la primera de les tres jornades que la configuren en aconseguir una puntuació final de 187,732 punts. L’amfitrió d’aquesta jornada inicial de la competició, el Club Xelska de Palma, va pujar al segon graó del podi (184,934 punts) i l’espluguí CGE Les Moreres al tercer (183,666), seguit de ben a prop pel madrileny Club GA Pozuelo (182,931).

La remarcable actuació de les gimnastes entrenades per Xavier Casimiro i Míriam Font (Maria Comallonga, Carla Font, Laia Font, Mar Royo, Ona Sánchez, Aina Solà i Tisha Volleman), tot i l’absència per lesió de Lorena Medina, els va permetre signar una primera posició i tres segons llocs, a més d’assolir una tercera millor nota, a les classificacions finals per aparells. D’altra banda, les notables prestacions i la regularitat de Laia Font li van facilitar la primera posició all around en aquesta jornada inicial de la Lliga Iberdrola (48,433 punts). Mar Guardiet (CGE Les Moreres) i Irene Calle (Club GA Pozuelo) van flanquejar la gironellenca en el podi amb unes notes de 47,633 i 47,166 punts.

Laia Font va protagonitzar la seva millor actuació en el salt. No endebades, la gimnasta del Berguedà va aconseguir la tercera millor nota en aquest aparell (12,800). Només van superar la puntuació de la gironellenca la balear Manila Espósito (13,033) i la seva companya d’equip Ona Sánchez (12,900). En els altres tres aparells, Laia Font va signar el cinquè lloc. La seva nota a les barres paral·leles asimètriques va ser de 12,200 i en l’exercici de terra de 12,100. Per últim, els jutges van puntuar amb 11,333 punts la seva actuació a la barra d’equilibris.

L’holandesa Tisha Volleman també va destacar al Palau Municipal d’Esports Son Moix. L’esportista vinculada al Club de Gimnàstica Egiba va segellar la millor actuació de la jornada en l’exercici de terra (12,900 punts) i va ser segona a les barres paral·leles asimètriques (13,633). A més de Volleman i d’Ona Sánchez, Carla Font també va aconseguir una meritòria segona posició. La també gironellenca va destacar a la barra d’equilibris (11,667) i va completar els cinc podis per aparells assolits pel conjunt manresà.