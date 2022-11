El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès, format per l'Esport7, el Judo Moià i el Judo Ripoll, va ser vital per impulsar Catalunya al triomf en la Copa d'Espanya cadet i infantil disputada a Barbastre (Osca). L'entitat ubicada a Manresa va aconseguir un total de vuit medalles d'or, sis de bronze i dos cinquens llocs entre les dues categories a la cita aragonesa, la qual cosa la situen en la primera posició a nivell estatal.

En la categoria cadet van guanyar or Àlex Llamas (-50 kg.), Guillem Lozano (-90 kg.), Arnau Domínguez (+90 kg.) i Luca de Palma (-63 kg.), tots de l'Esport7, a part d'Adrià Marín (-73 kg.) del Judo Moià. El bronze en aquest grup d'edat va ser per a Aleix Bell, de l'Esport7 (-55 kg.) i els cinquens llocs per a dos judokes més de l'entitat manresana, Izan Moreno (-55 kg.) i Jan Perau (-60 kg.).

En infantils, van guanyar Maurici Casasayas (-38 kg.) i Carlos Llamas (-42 kg.) de l'Esport7 i Ivet Beltran (-48 kg.) del Judo Ripoll. Les terceres posicions van ser per a Ot Fargas (-60 kg.), Dumi Croitor (-66 kg.) i Kerien Indalecio (-66 kg.) de l'Esport7 i per a Núria Corcuera (-48 kg.) del Judo Moià. També comptaven punts per a la setena plaça, aconseguida pels infantils Jordi Manzano (Esport7) i Ona Palau-Ribes (Judo Ripoll).

En la categoria cadet, Catalunya va vencer amb 6 ors, 2 plates i 5 bronzes, a part de 9 cinquens llocs i 6 setens. La van seguir Madrid i el País Valencià amb tres victòries. En infantils, Catalunya va guanyar 8 cops, va ser segon un altre i tercer 8 vegades més, a part de 8 cinquens i 4 setens. Va ser seguida per les quatre medalles d'or d'Aragó.