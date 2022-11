El CF Igualada femení cedeix taules contra un sòlid UD Viladecans

La formació femenina del CF Igualada va cedir un empat al seu feu contra un rocós UD Viladecans (1 a 1). Ambdós conjunts van optar per pressionar l’inici de les accions ofensives de l’oponent i, així, les visitants van generar dues ocasions que no van materialitzar. En contraposició, Marina Salanova va pispar una esfèrica a la frontal de l’àrea de penal viladecanenca i va definir amb mestria (min 19). Una de les puntuals desconnexions defensives de les blaves va propiciar el gol de l’empat (min 39). A la represa, la UD Viladecans es va parapetar en defensa. Tot i les nombroses interrupcions, les igualadines van persistir en atac i van disposar d’oportunitats per aconseguir el setè triomf a la lliga.