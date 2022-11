El santpedorenc Pep Guardiola seguirà entrenant el Manchester City fins al 2025, després d'ampliar el seu contracte dues temporades més, i intentarà portar als 'citizen' a un esglaó més per poder "continuar guanyant títols". "Pep Guardiola romandrà al capdavant del City fins a l'estiu de 2025, després d'ampliar el seu contracte per dues temporades més", ha anunciat aquest dimecres el Manchester City en un comunicat.

El mateix Guardiola ha assegurat, en declaracions recollides pel club, estar "molt content" de poder quedar-se al Manchester City fins a acabar la temporada 2024/25. "Estic feliç i còmode aquí. Tinc tot el que necessito per fer el meu treball tan bé com sigui possible", ha dit.

"Des del primer dia que soc al club vaig sentir una cosa especial. Tinc la sensació que hi ha molt més per aconseguir i vull continuar aquí guanyant títols", ha manifestat el tècnic, que viu ja la seva setena temporada al club.

A més, augura grans èxits en el present i futur immediat. "Sé que el City viurà una bona dècada. Va succeir en els últims deu anys i succeirà en els pròxims deu anys perquè aquest club és molt estable", ha valorat.

Fins al moment, des de la seva arribada al club de Manchester, l'estiu de 2016, el tècnic català ha guanyat onze títols, amb quatre de les últimes cinc Premier League al capdavant. "El cicle de Guardiola al City està marcat per l'èxit", assegura el club.

En totes les competicions, el santpedorenc ha guanyat 271 de 374 partits jugats --el 72,4 per cent--, en els quals el City ha marcat 921 gols (2,46 per trobada). Només Els McDowall --587 partits entre 1950 i 1963-- ha dirigit en més duels al City que Guardiola.

El president 'citizen', Khaldoon Al Mubarak, va assegurar estar "encantat" amb l'acord de renovació. "Ja ha contribuït molt a l'èxit i a l'estructura d'aquesta organització, i és emocionant pensar en el que pot venir en el futur amb l'energia, fam i ambició que clarament encara té", va assegurar.