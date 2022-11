El ral·li 2.000 Viratges arriba aquest cap de setmana la 61a edició amb una competició formada per set dels trams més històrics de la prova. A diferència del que va succeir l'any passat, quan es van esponjar les passades en dos dies per celebrar les sis dècades de vida del certamen, enguany es torna al format habitual d'una sola jornada d'hostilitats, la de dissabte, amb sortida a davant de Cal Xavi, a Manresa, i parc d'assistència a Artés.

De cara a aquest divendres, l'Ajuntament de Manresa ja ha informat que entre les quatre de la tarda i les nou de la nit hi haurà afectacions a la mobilitat al carrer Abat Oliba, entre el carrer Balmes i l'avinguda Bases de Manresa, al carrer Dante i al Valentí Almirall, entre Cintaires i Abat Oliba. També es prohibirà l'estacionament i es tallarà al trànsit els carrers Abat Oliba, Dante i Almirall on, precisament, aquests dies també hi ha obres.

Pel que fa la cursa, dissabte durant tot el dia, tindrà tres trams al nord-oest del Bages, les de les Vilaredes, la Flaüta i La Font, aquests dos a la zona de Cardona. A la tarda, es desplaçaran al sud-est, amb els de Taurons, Galera, Talamanca i Artés. Cada tram es farà dos cops. La cursa acabarà cap a la mitjanit de dissabte a diumenge.