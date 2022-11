El Cadí la Seu de Lliga Femenina ha informat aquest dijous que l'ala nord-americana Taylor Koenen ja no és jugadora de l'equip. La basquetbolista, que va arribar aquest estiu a l'equip de la Seu, va demanar al Sedis la rescissió del contracte i l'entitat i ha estat d'acord. La desvinculació ha arribat "de manera amistosa i pensant en el millor per a la jugadora".

La baixa de Koenen representa un important contratemps per al Cadí, ja que era la jugadora destinada a ocupar el gran forat que va deixar aquest estiu l'estrella de l'equip, Irati Etxarri, que va marxar a l'Spar Girona. La jugadora ja tenia experiència a la Lliga Femenina, ja que procedia del Baxi Ferrol. El seu rendiment ha estat inferior al del conjunt gallec, almenys quant a xifres.

Així, Koenen marxa amb mitjanes de 8,3 punts, 5,1 rebots i 8,3 de valoració a la lliga, unes dades no tan positives com al Baxi Ferrol, en que oferia 13,8 punts, 7,3 rebots i 14,3 crèdits de valoració per enfrontament.

Se suposa que el Cadí haurà de suplir la baixa d'una de les seves referències, una basquetbolista que podia combinar joc exterior i també a la pintura i que és la segona que marxa en pocs dies del conjunt de Jordi Acero, després de la baixa de la pivot Maria Kostourkova.