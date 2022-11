Una golejada contundent va permetre al CFS Esparreguera d'Àlex Tudela signar la tercera victòria del curs en la vuitena jornada del grup 2n de la Tercera Divisió Nacional. Una golejada del tot inesperada. Els blanc-i-vermells van sotmetre el Futsal Athletic Vilatorrada (10 a 2) i es mantenen fora de les places que aboquen al descens de categoria en les quals s'havien immergit en les primeres jornades de lliga. En contraposició, la tercera derrota consecutiva encaixada pels jugadors de Daniel López Borjas allunyen el Futsal Athletic Vilatorrada dels llocs capdavanters. Els santjoanencs davallen fins a la vuitena posició, amb un balanç de quatre partits guanyats i quatre derrotes cedides.

El pivot del CFS Esparreguera Marc López Marlo va ser un dels grans artífexs de la golejada blanc-i-vermella. El destre punta va materialitzar sis dels gols dels amfitrions i va desbordar una vegada rere l'altra la defensa bagenca.

Els esparreguerins havien preparat a consciència un dels partits més difícils de la primera fase de la lliga i el seu treball es va reflectir sobre la pista. No endebades, els amfitrions van oferir la seva millor versió i van trenar el millor futbol sala de l'exercici. La intensitat i ambició amb què van iniciar la confrontació els blanc-i-vermells els va facilitar un primer avantatge al minut 5 (2 a 0) que el santjoanenc Martí Tantiñà va minimitzar tot seguit (min 7). Va ser un miratge. En els següents minuts, l'allau ofensiva dels amfitrions va esdevenir indeturable per al seu oponent i el segon i el tercer gol de Marc López Marlo va situar un significatiu 4 a 1 a l'electrònic (min 10). Ni així es va sadollar la voracitat golejadora del CFS Esparreguera i dos gols més del mortífer Marc López Marlo i un de Kike Arnáiz i Said Nour van situar l'avantatge dels esparreguerins fora de l'abast de qualsevol intent de remuntada (8 a 1), abans del descans.

El guanyador de la confrontació estava dat i beneït. Per intentar dignificar el marcador, el tècnic sanjoanenc Daniel López Borjas va prendre la decisió de jugar amb porter jugador durant tot el segon període. Aquesta opció tàctica va permetre als bagencs superar el seu oponent en el percentatge de possessió de la pilota. Tot i això, els amfitrions van aconseguir ampliar la golejada (10 a 1). El pivot visitant Guillermo David López Guille va establir el marcador definitiu (min 40).

Per la seva banda, el Restaurant La Barca FS Monistrol va signar una transcendent victòria a la pista del Tecnovit FS Alforja (4 a 5). El segon triomf a la lliga no permet als monistrolencs sortir de la zona de descens, doncs encara ocupen l'antepenúltima posició (7 punts), però els immergeix de ple en la lluita per eludir el descens de categoria.

El duel al Baix Camp va ser vibrant. Francesc Rubio va avaçar els bagencs a l'electrònic quan encara no s'havia consumit el primer minut de joc, però el tarragoní Rafael Luca Cózar va empatar sis minuts després. Els jugadors de Juan Carlos Jáuregui no van defallir i el segon gol materialitzat per Francesc Rubio (min 16) els va permetre retirar-se als vestidors amb avantatge (1 a 2).

Al tercer minut de la represa, Salaheddine Ikan va ampliar el marcador favorable al FS Monistrol. Tot i això, cinc minuts després, els amfitrions ja havien neutralitzat aquest avantatge. Mohamed El Madani va ratificar l'anhel d'aconseguir la victòria dels bagencs al minut 34 (3 a 4). Altra vegada, Rafael Lucas Cózar (min 35) va replicar (4 a 4). Finalment, el quart avantatge adquirit pels monistrolencs va ser el definitiu i el gol de Marc Centelles (min 39) va segellar un triomf fonamental.

Per últim, assenyalar que l'Esmebages CEFS Santpedor va encaixar la vuitena derrota de l'exercici a la pista del CFS Molins 99 (8 a 3). El desplaçament al feu de l'aleshores catorzè classificat era una oportunitat immillorable per als santpedorencs de signar la primera victòria a la lliga. No va ser així. Els bagencs ja cedien per una àmplia diferència al descans (4 a 0) i els gols d'Iván Martín, Pol Flotats i Adrià García a la represa, només van permetre l'Esmebages CEFS Santpedor impedir que els del Baix Llobregat assolissin una golejada més contundent.

La fitxa tècnica.

CFS Esparreguera. Álex Infante (p), Lahbib El Khoulati Husse, Said Nour, Marc Godall i Marc López Marlo -cinc inicial-, Ferran Pedregosa, Joan Roy, Carles Cantón, Kike Arnáiz, Jordi Boleda i Ibra (p).

Futsal Athletic Vilatorrada.Àlex Valentí (p), Alejandro Ramírez, Marc Zamora, Oriol Tantiñà, Redoan Drissi, Roger Torras, Edu Saavedra, Martí Tantiñà, Ferran Pons, Guillermo David López Guille i Ferran Priego (p).

Àrbitres. Olav Fernández Ensesa, Eloy Tusell Orovio i Gerard Pla Valldeperas. Van expulsar amb targeta vermella directa el santjoanenc Martí Tantiñà (min 26) i per doble targeta groga el seu company d'equip Guillermo David López Guille (minuts 10 i 40). Van amonestar els locals Lahbib El Khoulati Husse (min 25), Carles Cantón (min 27) i Kike Arnáiz (min 29) i el visitant Oriol Tantiñà (min 15).

Gols. 1-0 Joan Roy min 5, 2-0 Marc López Marlo min 5, 2-1 Martí Tantiñà min 7, 3-1 Marc López Marlo min 9, 4-1 Marc López Marlo min 10, 5-1 Marc López Marlo min 16, 6-1 Kike Arnáiz min 16, 7-1 Marc López Marlo min 17, 8-1 Said Nour min 18, 9-1 Marc Godall min 27, 10-1 Marc López Marlo min 32 i 10-2 Guillermo David López Guille min 33.