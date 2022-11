El Club Esportiu Moià no va poder aconseguir la segona victòria consecutiva al grup 2n de la Segona Divisió Femenina. Després d'imposar-se al terreny de joc de la UE la Balconada (0 a 4), les groc-i-negres van cedir al seu feu contra el CFB Montcada (0 a 2). El partit contra el conjunt vallesà, un oponent del mateix nivell que les amfitriones, semblava idoni per tornar a vèncer. Les jugadores entrenades per Rafael Andreu van entomar el repte i van assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva des dels primers minuts de la confrontació contra un CFB Montcada que va optar per parapetar-se en defensa i generar perill a través del contracop. El domini inicial de les moianeses no va fructificar i una errada defensiva va propiciar el primer gol de les montcadenques, materialitzat per Núria Martínez (min 13).

El CE Moià no es va destarotar i va intensificar la seva ofensiva. Laura Moral va disposar de la millor ocasió de les amfitriones (min 20). La destre davantera va encarar en soltari la portera visitant Judith Utrera, però aquesta va aturar la seva rematada.

L'inici de la represa es va caracteritzar per la persistència ofensiva de les moianeses, però un contracop de les vallesanes el va culminar Marta López amb un xut rus que es va estavellar a la base del pal esquerre de la porteria del CE Moià. La pilota va recórrer la línia de gol de la porteria defensada per Clàudia Robles sense traspassar-la però l'àrbitre, sorprenentment, va concedir el segon gol de les montcadenques (min 55). A més, la local Carla Franch va ser expulsada, tot seguit, per doble amonestació (min 57). Aquestes dues jugades van sentenciar el guanyador de la confrontació, tot i que Ruth Herrero va estar a punt de minimitzar la diferència a l'electrònic arran de l'execució d'un servei de falta indirecte dins l'àrea de penal visitant. Després de set jornades, el CE Moià és setè (6 punts) a la classificació.

Nova golejada d'un FC Pirineus Starc Hotel que recupera la segona posició

Per la seva banda, el FC Pirineus Starc Hotel va signar una golejada d'escàndol al camp del CD Badia del Vallès (4 a 12). Aquest resultat, conjuntament amb el triomf de la UD Can Trias al feu del Jàbac i Terrassa (1 a 2) en el derbi egarenc que va enfrontar els dos primers classificats, permet a les urgellenques escalar fins al segon lloc a la taula classificatòria (18 punts). Lògicament, la UD Can Trias s'aferma en el lideratge (19 punts) i el Jàbac i Terrassa davalla fins a la tercera posició (16). Pel que fa al partit, es va caracteritzar pel seu caràcter eminentment ofensiu, tal com indica el marcador. Les jugadores entrenades per Jordi Pujol van adquirir un avantatge substancial a l'electrònic en només onze minuts de joc (0 a 3), gràcies als gols de Beatriz de Oleza, Queralt Llompart i Lucía Daniela Peral, una diferència que es va mantenir al descans (3 a 6). A la represa, el FC Pirineus Starc Hotel va marcar mitja dotzena de gols més i tant la davantera Beatriz de Oleza com la lateral esquerre Queralt Llompart van completar un hat trick. Beatriz de Oleza ja és la màxima golejadora del grup (15 gols), seguida per la seva companya d'equip (13).

Tal com es preveia, el FC Pirinaica va golejar la UE la Balconada en el derbi manresà (7 a 0). A més, les visitants van afrontar el duel amb només vuit jugadores. La davantera vermella Luminita Iacov va marcar un pòquer (minuts 1, 18, 21 i 27). El quart triomf en set jornades permet al FC Pirinaica consolidar la seva quarta posició a la classificació (14 punts).

Un gol d'Eva Espelt en el primer minut de la represa va facilitar el triomf del CE Navàs en el duel contra el CF Capellades (1 a 0). Les bagenques ja ocupen el sisè lloc a la taula classificatòria (11 punts).

A més, hauríem d'assenyalar que el partit que havia d'enfrontar la UE Calaf i el FC Montmajor es va ajornar per les nombroses baixes per lesió i malaltia que tenia el conjunt de l'Alta Segarra.

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va aconseguir una golejada d'escàndol al terreny de joc de l'olotí Joventut Sant Pere Màrtir (1 a 11). El conjunt del Moianès, que gràcies a aquesta victòria és vuitè a la classificació (9 punts), ja dominava per 1 a 5 al descans. Júlia Catot va signar un hat trick (minuts 29, 32 i 80).

Relleu a la banqueta del CE Berga després d'encaixar la quarta derrota consecutiva

Els tres equips de l'àmbit informatiu de Regió7 que militen al grup 2n de la Primera Divisió Femenina van perdre, aquest darrer cap de setmana. El Club Esportiu Berga va cedir la quarta derrota seguida al terreny de joc de l'ENFAF Andorra (4 a 2), tot i els dos gols materialitzats per Ona Rodríguez (minuts 31 i 69). Aquest resultat ha propiciat un relleu a la banqueta berguedana. Pau Gallardo agafa les regnes de l'equip en substitució de Marc Serra. No endebades, per primera vegada aquest exercici, les berguedanes davallen fins a la setzena posició (9 punts), una de les places que aboquen al descens de categoria.

El Club Gimnàstic de Manresa precedeix les blanc-i-vermelles a la classificació amb els mateixos punts. Després d'aconseguir dues victòries consecutives, les escapulades van perdre al Gimnàstic Parc contra el CE Seagull B (1 a 3). Queralt Pujol (min 65) va minimitzar l'avantatge inicial adquirit per les badalonines, però Marta Luis va ratificar la victòria visitant (min 79).

Per la seva banda, el CF Solsona va tancar una ratxa de quatre partits sense conèixer la derrota al feu del CD Fontsanta-Fatjó C (5 a 0). Les jugadores d'Alexandre Estany ja cedien per 3 a 0 al descans. Tot i aquesta ensopegada, les solsonines són desenes (14 punts).

Tampoc van puntuar el CE Òdena i el CF Martorell al grup 1r. Les anoienques van competir pel triomf amb el Women's Soccer School i, fins i tot, gràcies a dos gols de Nerea González (minuts 28 i 46) van remuntar l'avantatge inicial adquirit per les barcelonines.Tot i això, van cedir (2 a 3). Ana de Gracia va reequilibrar el marcador (min 65) i María Ramos va donar el triomf al cinquè classificat (min 84). D'altra banda, el CF Martorell va perdre al Municipal Torrent de Llops en el matx que l'enfrontava al FC Sant Cugat B (0 a 2). Mònica Casado (min 26) i Marta Blabia (min 55) van propiciar la setena derrota en deu jornades de les blanc-i-vermelles. Malgrat aquests resultats negatius, tant el CE Òdena (8 punts) com el CF Martorell (5) es mantenen fora de la zona de descens.

La fitxa tècnica.

CE Moia (Sistema de joc: 4-4-2). Clàudia Robles; Susana Barbancho, Joana García de Mendoza, Júlia Monsech, Aina Ausió; Xènia Arisa, Carla Franch, Laia Escribà, Oma Vicente; Laura Moral i Ruth Herrero. També van jugar Núria Arisa, Júlia Seguer, Laia Herrero i Cristina Martínez.

CFB Montcada. Judith Utrera, Andrea Alcalá, Laura Sánchez, Núria Martínez, Laura Segon, Nereida Samaniego, Ainhoa, Lídia López, Jennifer Ginel, Sara Retamero i Marta Villacrosa. També van jugar Evelyn Nortes, Marta Parra, Brenda Rodríguez i Marta López.

Àrbitre. Aleix Dordal Expósito (Delegació d'Osona). Va expulsar per doble amonestació la moianesa Carla Franch (minuts 56 i 57). Va amonestar el tècnic local Rafael Arnau (min 89) i la visitant Brenda Rodríguez (min 72).

Gols. 0-1 Núria Martínez min 13 i 0-2 Marta López min 55.