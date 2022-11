El Covisa Manresa no disputarà el partit que estava previst per a aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda. El seu rival d'aquesta onzena jornada de competició, l'Irefrank Elx, ha decidit retirar-se de la competició segurament per motius econòmics. Els il·licitans eren cuers destacats de la lliga de Segona Divisió B, amb només quatre punts, fruit d'una victòria i un empat. Havia ascendit de la categoria inferior aquesta mateixa temporada.

Amb aquesta decisió de l'Elx caldrà esperar ara a veure com es resol, a nivell de puntuació, aquesta absència. Sembla que es podrien mantenir els resultats que hi ha hagut fins ara i que, fins a la resta de la lliga, es doni per guanyat el partit al rival d'aquest equip per un resultat fix, que normalment sol ser un 3-0. A més, s'allibera una plaça de descens, tot i que ja es veia clar que una d'elles seria per a l'Elx, motiu pel qual baixaran els tres darrers entre els conjunts que sí que segueixen en la competició. D'altra banda, el Sala 5 Martorell juga a les 18.30 hores al seu pavelló contra el cuer, el Gran Canària, un rival que encara no ha puntuat en la Segona Divisió.