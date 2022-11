Més de 800 participants seran aquest cap de setmana a la finca de Les Comes, a Súria, per prendre part de l'Endu-Roc, la festa de final de temporada de l'enduro a casa nostra. Aquesta cita oferirà accés gratuït a tots els assistents que vulguin presenciar els entrenaments i les curses. A més, hi haurà zones de públic, àrea comercial, bar restaurant i tots els serveis d'una competició de primer ordre.

Entre els participants més coneguts hi ha els subcampions del món Josep Garcia i Mireia Badia, a part de campions d'Espanya d'aquesta mateixa temporada, com Jaume Betriu i Àlex Puey. Les curses seran en 23 categories i dissabte el plat fort serà la superpole, una cursa espectable de curta distància en la qual els quaranta pilots més ràpids del tram cronometrat que s'haurà disputat abans faran diverses volts en un traçat entre les zones de públic. Després de la part més festiva, diumenge hi haurà la cursa oficial. A les deu del matí, més de cent participants arrencaran en les categories júnior/sènior. A les 11.30 hores, es farà la sortida d'Amics, amb 500 pilots, el límit d'aquesta categoria, que penja per primer cop el cartell de complet. L'EnduRoc té un recorregut d'uns 38 quilòmetres i hi haurà reconeixement per a tots els que acabin. A les 15.30 hores hi haurà l'entrega de guardons.