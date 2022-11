El Barça va passar per damunt de l’Atlètic de Madrid (1-6) en el partit més destacat de la jornada a la Lliga F i que, a més, va portar més de 24.000 espectadors al Civitas Metropolitano. Aquest resultat permet que el Llevant de les bagenques Paula Fernández, que va actuar tot el partit, i Núria Mendoza, que no va jugar, superi les matalasseres en la tercera posició per diferència de gols. L’equip granota havia derrotat dissabte el Sevilla per un rotund 5-1.

A Madrid, el Barça es va avançar amb un gol de Crnogorcevic, però va veure com l’Atlètic l’empatava amb un penal transformat per Leicy. Mapi León va marcar l’1-2 en el tram final de la primera part i la segona ja va ser un passeig, amb gols de Lucy Bronze, dos de Salma Paralluelo i el sisè d’Engen. El Barça ara té vuit sobre el Madrid, que té un partit menys. L’altre equip català, el Llevant les Planes, va caure per 3-0 al camp de la Reial Societat.