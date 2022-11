Empat entre Fruitosenc i Cardona (2-2) en un partit igualat però que deixa un gust agredolç als locals, que guanyaven fins al minut 93 però que van veure com un gol d’última hora d’Aitor Segura posava l’empat definitiu. Amb aquest resultat, els cardonins mantenen la tercera plaça, tot i que perden una molt bona opció d’apropar-se a l’Avià. El Fruitosenc ara és desè, a la mitja taula.

El partit va ser intens i igualat i, a la primera meitat, només els visitants, mitjançant Xavier Ratera al minut 22, van poder marcar, malgrat que ambdós conjunts van gaudir d’ocasions. Al segon temps, el Fruitosenc va fer un pas endavant i, en tretze minuts, primer Pau López, i després Jofre Ribera, van capgirar el marcador.

Aleshores, el conjunt visitant va anar a la recerca de l’empat, i durant molta estona la defensa local va aguantar, però al minut 93 Aitor Urrutia va marcar el gol que significava l’empat per al Cardona quan quedaven instants per al final. El partit no va donar per a més i els punts van quedar repartits.

A la pròxima jornada, que es juga d’aquí a quinze dies, el Fruitosenc visitarà el camp del líder, el PB Anguera, i el Cardona rebrà l’Avià, que és segon.